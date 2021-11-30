«Магнит» завезет живые сосны почти на всю географию сети

«Магнит» с 15 декабря предложит покупателям живые российские сосны более чем в 450 магазинах крупных форматов, чтобы удовлетворить выросший спрос на доступные отечественные новогодние деревья. В прошлом году розничная сеть реализовывала сосны на ограниченной географии – в Краснодарском крае. Спрос был очень высоким, поэтому в этом году «Магнит» расширил этот ассортимент на остальные регионы. Для обеспечения спроса по всей географии присутствия «Магнит» закупает сосны в специализированных питомниках Уральского региона.

Помимо сосен с доступной ценой 599 руб. за дерево, с 15 декабря «Магнит», как и в прошлом году, будет продавать живые пихты Нордмана более чем в 180 супермаркетах и гипермаркетах сети на разной географии. Эти деревья выращиваются специально для праздника и доставляются из Европы. За счет идеальной формы кроны, пушистых веток и аромата пихты считаются одним из лучших украшений дома на Новый год и Рождество, кроме того, они гипоаллергенны.

В начале декабря в магазинах у дома и супермаркетах «Магнит» появится ассортимент новогодних горшечных растений. Чтобы они сохранили внешний вид, растения будут доставляться в торговые точки в рефрижераторах с поддержанием необходимой температуры. Это празднично оформленные миниатюрные копии главных символов праздника в стиле советского, восточного и классического Нового года: хвойники, кипарисовики, мини-ели, пуансеттии, гиацинты, суккуленты в декоративных керамических горшках. К середине декабря в продажу поступят букеты из веток нобилиса (сорт пихты).

Более чем в 100 магазинах крупных форматов в разных регионах флористы на виду у покупателей будут изготавливать рождественские венки, которые можно будет сразу приобрести или сделать дома самостоятельно.

«Большая часть россиян собирается встречать Новый год дома, и мы хотим помочь покупателям создать атмосферу праздника, тепла и уюта с минимальными временными и финансовыми затратами. Приходя в наши магазины за оливье, мандаринами и другими продуктами, посетители смогут приобрести новогодние деревья. Этот ассортимент специально расположен в торговом зале сразу при входе и выделен визуально». Анна Гринько, руководитель категории Департамента овощи и фрукты розничной сети «Магнит»

Также в супермаркетах и гипермаркетах компании традиционно представлены искусственные ели различной высоты – от 120 до 210 см, в том числе можно приобрести новогодние деревья с уже готовым декором. Традиционно в магазинах покупатели смогут найти елочные игрушки, свечи, украшения для дома.