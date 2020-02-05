«Магнит» выдал 33 млн карт лояльности

ПАО «Магнит» запустил ролл-аут программы лояльности в августе 2019 года после успешного пилотирования в трех российских регионах. Спустя шесть месяцев после старта, Компания выдала более 33 млн карт. На конец января 2020 года покупатели активировали свыше 60% выданных карт и стали пользоваться ими при покупках в магазинах «Магнит». В настоящее время активными участниками программы лояльности является около 20 млн уникальных покупателей. Компания завершает ролл-аут программы в феврале текущего года.

«Магнит» внимательно следит за эффективностью программы лояльности в трех пилотных регионах, в которых она действует с конца марта 2019 года и является наиболее зрелой. Каждая вторая покупка в этих регионах совершается с использованием карты, а доля таких покупок в продажах доходит до 64% (в крупном формате этот показатель достигает 72%). Данные контрольной группы покупателей в пилотных регионах показывают, что частота их покупок за время участия в программе выросла на 3%[1]. Кроме того, карта лояльности показывает себя как эффективный кроссформатный инструмент — доля покупателей, совершающих покупки в магазинах как минимум двух форматов семьи «Магнит», выросла на 15 п.п. до 52%1.

Проникновение карты лояльности в чеки по всем регионам присутствия Компании на конец января 2020 года составляет 39%, при этом доля покупок с картой в продажах — 58%.

В 2020 году «Магнит» продолжит развитие программы лояльности, чтобы повысить ее привлекательность для покупателей и дать возможность копить баллы быстрее. Осенью 2019 года компания запустила проекты кобрендовых банковских карт с Почта Банком и Тинькофф Банком, которые позволяют их обладателям получать повышенные баллы в рамках программы лояльности «Магнит». Компания и дальше будет запускать совместные проекты с российскими банками, а также развивать сотрудничество с крупнейшими платежными системами. Также в планах «Магнита» расширить спектр сервисов для участников программы в мобильном приложении.

Данные из программы лояльности обеспечат более глубокое понимание потребностей клиентов. За счет этого «Магнит» сможет улучшить качество категорийного менеджмента, мерчендайзинга, локализации ассортимента, ценового и промо предложения, а также развитие брендов и частных марок. Кроме того, эти данные дадут возможность «Магниту» перейти к таргетированному цифровому маркетингу и адресным предложениям для покупателей через программу лояльности.

«Мы более чем довольны ходом развертывания программы лояльности, она превосходит наши ожидания. Несмотря на то, что программа пока находится на ранней стадии развития, у нас уже есть очень эффективный инструмент адресной коммуникации с клиентами и развития их лояльности к бренду „Магнит“, инструмент, который становится ключевым элементом нашего CVP. Важно отметить, что данные программы лояльности в сочетании с технологиями обработки и аналитики больших данных позволят нам дополнительно повысить эффективность бизнес процессов и принятия решений», — отметил президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Программа лояльности «Магнита» дает возможность покупателям получать и тратить бонусы во всех форматах сети: «у дома», супермаркетах, дрогери, аптеках. Система начисления — одна из самых выгодных на рынке: при любой покупке от 0,5% до 2% бонусов[2] от стоимости покупки будет сохраняться на бонусном счете. К базовым начислениям добавляются персональные за участие в различных акциях. Один бонус равен одному рублю. Карта «Магнита» выдается за определенную сумму в чеке, ее также можно купить за 25 рублей в любом магазине сети или получить бесплатно в мобильном приложении и использовать в «виртуальном» формате. Бонусами можно оплачивать до 100% стоимости товаров.