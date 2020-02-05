+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» выдал 33 млн карт лояльности

ПАО «Магнит» запустил ролл-аут программы лояльности в августе 2019 года после успешного пилотирования в трех российских регионах. Спустя шесть месяцев после старта, Компания выдала более 33 млн карт. На конец января 2020 года покупатели активировали свыше 60% выданных карт и стали пользоваться ими при покупках в магазинах «Магнит». В настоящее время активными участниками программы лояльности является около 20 млн уникальных покупателей. Компания завершает ролл-аут программы в феврале текущего года.

«Магнит» внимательно следит за эффективностью программы лояльности в трех пилотных регионах, в которых она действует с конца марта 2019 года и является наиболее зрелой. Каждая вторая покупка в этих регионах совершается с использованием карты, а доля таких покупок в продажах доходит до 64% (в крупном формате этот показатель достигает 72%). Данные контрольной группы покупателей в пилотных регионах показывают, что частота их покупок за время участия в программе выросла на 3%[1]. Кроме того, карта лояльности показывает себя как эффективный кроссформатный инструмент — доля покупателей, совершающих покупки в магазинах как минимум двух форматов семьи «Магнит», выросла на 15 п.п. до 52%1.

Проникновение карты лояльности в чеки по всем регионам присутствия Компании на конец января 2020 года составляет 39%, при этом доля покупок с картой в продажах — 58%.

В 2020 году «Магнит» продолжит развитие программы лояльности, чтобы повысить ее привлекательность для покупателей и дать возможность копить баллы быстрее. Осенью 2019 года компания запустила проекты кобрендовых банковских карт с Почта Банком и Тинькофф Банком, которые позволяют их обладателям получать повышенные баллы в рамках программы лояльности «Магнит». Компания и дальше будет запускать совместные проекты с российскими банками, а также развивать сотрудничество с крупнейшими платежными системами. Также в планах «Магнита» расширить спектр сервисов для участников программы в мобильном приложении.

Данные из программы лояльности обеспечат более глубокое понимание потребностей клиентов. За счет этого «Магнит» сможет улучшить качество категорийного менеджмента, мерчендайзинга, локализации ассортимента, ценового и промо предложения, а также развитие брендов и частных марок. Кроме того, эти данные дадут возможность «Магниту» перейти к таргетированному цифровому маркетингу и адресным предложениям для покупателей через программу лояльности.

«Мы более чем довольны ходом развертывания программы лояльности, она превосходит наши ожидания. Несмотря на то, что программа пока находится на ранней стадии развития, у нас уже есть очень эффективный инструмент адресной коммуникации с клиентами и развития их лояльности к бренду „Магнит“, инструмент, который становится ключевым элементом нашего CVP. Важно отметить, что данные программы лояльности в сочетании с технологиями обработки и аналитики больших данных позволят нам дополнительно повысить эффективность бизнес процессов и принятия решений», — отметил президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Программа лояльности «Магнита» дает возможность покупателям получать и тратить бонусы во всех форматах сети: «у дома», супермаркетах, дрогери, аптеках. Система начисления — одна из самых выгодных на рынке: при любой покупке от 0,5% до 2% бонусов[2] от стоимости покупки будет сохраняться на бонусном счете. К базовым начислениям добавляются персональные за участие в различных акциях. Один бонус равен одному рублю. Карта «Магнита» выдается за определенную сумму в чеке, ее также можно купить за 25 рублей в любом магазине сети или получить бесплатно в мобильном приложении и использовать в «виртуальном» формате. Бонусами можно оплачивать до 100% стоимости товаров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 февраля / Комментарии
ИКЕА в России создала на своем сайте раздел с питомцами, которые ищут себе дом

ИКЕА в России создала на своем сайте раздел с питомцами, которые ищут себе дом

На сайте компании ИКЕА в России появился новый раздел «Домой с другом». В нем представлены кошки и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных. 

далее →

4 февраля / Комментарии
Роскомнадзор проверит причины утечки клиентской базы торговой сети «Лента»

Роскомнадзор проверит причины утечки клиентской базы торговой сети «Лента»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций просит торговую сеть «Лента» объяснить причины утечки персональных данных ее клиентов. В зависимости от ответа Роскомнадзор примет решение о санкциях по отношения к ритейлеру.

далее →

3 февраля / Комментарии
H&M трансформирует более пяти тысяч своих магазинов в логистические хабы

H&M трансформирует более пяти тысяч своих магазинов в логистические хабы

Яндекс разрабатывает новую, облегченную версию кода счетчика Метрики, которая будет минимально сказываться на быстродействии даже самых сложных и «тяжелых» сайтов. По сравнению с текущей версией кода, тестовая сборка весит в пять раз меньше — и загружается в пять раз быстрее.

далее →

31 января / Комментарии
Индекс потребительского доверия снизился после двух кварталов роста

Индекс потребительского доверия снизился после двух кварталов роста

В IV квартале 2019 года российские потребители оказались более насторожены в оценках перспектив наступающего года. Так, индекс потребительского доверия россиян опустился на 5 пунктов до 68 по сравнению с кварталом ранее, следует из данных, подготовленных TheConferenceBoard в сотрудничестве с Nielsen.

далее →

31 января / Комментарии
Михаил Догадин назначен на должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса в компании «Связной»

Михаил Догадин назначен на должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса в компании «Связной»

Компания «Связной» объявляет о назначении на должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса Михаила Догадина.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!