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«Магнит» выкупит свои акции на 670,4 млн рублей для вознаграждения президента компании

Продуктовая сеть «Магнит» с 1 по 5 апреля выкупит свои акции с Московской биржи стоимостью до 670,4 млн рублей. Акции пойдут на вознаграждение президенту компании Яну Дюннингу, который присоединился к компании в январе 2019 года.

Вознаграждение акциями для Дюннинга предусмотрено условиями договора, сообщили в «Магните». Сроки выплат ритейлер не раскрыл.

«Во избежание сомнений в рамках Обратного выкупа не будет осуществляться покупка акций на территории США, равно как и не будет осуществляться покупка Глобальных депозитарных расписок компании», — отмечает пресс-служба «Магнита».

На открытии торгов 1 апреля стоимость акций «Магнита» на Московской бирже составляла 3640 рублей.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что такие выплаты Дюннингу вполне соответствуют сложности поставленных перед «Магнитом» задач. По его мнению, для достижения заметных результатов потребуется не менее двух лет, а значит, программа вознаграждений может быть рассчитана до 2021 года.

В 2018 году основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал почти весь свой пакет группе ВТБ. После этого сменилось руководство сети, акционеры поставили перед ним цель вернуть лидерство на рынке розничной торговли.

Ян Дюннинг – бывший гендиректор сети гипермаркетов «Лента». В начале 2019 года он занял должность президента «Магнита», а также вошел в правление компании.

Автор: Анна
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