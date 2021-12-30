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«Магнит» выполнил более 100 тысяч онлайн-заказов в сутки

Компания «Магнит» накануне Нового года доставил клиентам 105 тысяч онлайн-заказов в сутки. Рекорд по количеству заказов в собственных и партнерских сервисах онлайн-доставки был зафиксирован 30 декабря 2021 года. Средний «предновогодний» чек (с 17 по 31 декабря 2021 года) в собственном онлайн-канале Компании составил 1 295 рублей (1 408 рублей за 30 декабря 2021 года). Самым крупным заказом перед Новым годом стала покупка на 102 тыс. рублей в Волгограде.

Число заказов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга в течение последних двух недель 2021 года составило 79%. Сейчас собственные и партнерские онлайн-сервисы «Магнита» охватывают свыше 4 490 офлайн-магазинов в 65 регионах и 278 населенных пунктах и 20 дарксторов в Москве. Крупнейшим по продажам и наиболее динамично растущим сегментом является экспресс-доставка, которая предполагает выполнение заказа за 60 минут.

«Магнит» продолжает успешно тестировать собственный сервис онлайн-коммерции, а также партнерскую доставку с «Яндекс.Едой», Delivery Club, «Сбермаркетом» и Wildberries.

«За три последних месяца нам удалось удвоить количество онлайн-заказов и в декабре перейти рубеж в 100 тысяч покупок, а с прошлого года этот показатель вырос в 14 раз. И здесь мы уже находимся в числе лидеров рынка несмотря на то, что первый онлайн-заказ мы обработали только 15 месяцев назад – в августе 2020 года. Мы рады, что наши сервисы востребованы клиентами, особенно в регионах, где пользователи постепенно расширяют свой покупательский опыт и пробуют новые форматы приобретения товаров. Мы продолжаем активно развивать направление онлайн-коммерции и в этом году предложим новые сервисы и интересные опции».

Андрей Лукашевич, член правления, директор по электронной коммерции сети «Магнит»

Автор: Анна
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