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«Магнит» выпустил 5 миллионов платежных карт Magnit Pay

«Магнит» подвел итоги работы платежного сервиса Magnit Pay за семь месяцев. С момента запуска сервиса в декабре 2020 года Компания выпустила 5 млн виртуальных платежных карт. При этом около 65% пользователей используют Magnit Pay для покупок вне экосистемы «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки.

Владельцы виртуальных карт активно совершают покупки и в магазинах «Магнит». В частности, прирост средних трат в первый месяц после начала использования карты составил около 15%. Кроме того, владельцы карт Magnit Pay в два раза чаще приходят в торговые точки сети, чем участники программы лояльности Компании.

«Мы довольны промежуточными итогами развития Magnit Pay. 5 млн виртуальных карт — это внушительный результат, достигнутый органическим путем без активного маркетингового продвижения. Мы продолжим активно развивать платежный сервис, дополнять его новыми возможностями и преимуществами, чтобы создавать дополнительную ценность для наших покупателей», — комментирует заместитель генерального директора, исполнительный директор Флориан Янсен.

«За полгода действия Magnit Pay количество выпущенных виртуальных карт превысило 5 млн и продолжает увеличиваться. Проект с „Магнитом“ — один из первых в рамках построения открытой экосистемы ВТБ, которую мы развиваем вместе с нашими партнёрами. Мы готовы предлагать лидерам индустрий максимально востребованные и высокотехнологичные сервисы на каждый день. В наших планах — углублять партнерство с сетью „Магнит“, разрабатывая и расширяя линейку финансовых продуктов актуальными для его клиентов финансовыми сервисами», — говорит член правления ВТБ Святослав Островский.

Напомним, что в декабре 2020 года «Магнит» объявил о создании суперприложения, которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров Компании.

Первым этапом стал запуск платёжного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ. Весной этого года Компания первой из российских ритейлеров добавила в свое приложение программы лояльности услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. Позднее «Магнит» запустил оплату для держателей карт Magnit Pay по единому с программой лояльности QR-коду. А в июне Компания запустила онлайн-сервис «Кредитный брокер», который сегодня является начальным этапом запуска продукта (Minimum Viable Product/MVP). С его помощью которого любой пользователь мобильного приложения сети может отправить заявку на получение кредитной карты и в короткий срок получить ответ от подключенных к сервису банков-партнеров.

В ближайшее время «Магнит» намерен включить в суперприложение и другие сервисы — среди них переводы и оплата услуг ЖКХ, штрафов, и пр.

Автор: Анна
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