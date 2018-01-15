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«Магнит» за полгода запустил более 50 аптек

Ритейлер «Магнит» за полгода запустил аптеки в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея на базе магазинов «у дома» и гипермаркетов. Большинство объектов появилось на Кубани — 34 точки. На сегодняшний день насчитывается 51 аптека.

Площадь точек составляет от 20 до 80 квадратных метров. Расположение аптек удобно для покупателей за счет того, что объекты находятся рядом с магазинами «у дома» и гипермаркетами. Это повышает доступность качественных лекарств для жителей. Посетители, приходя в торговые точки, попутно могут приобрести необходимые фармацевтические или медицинские препараты, лечебную косметику, товары личной гигиены, детское питание, сезонную продукцию и другое.

Первые 4 тестовые «Магнит Аптеки» запустились в Краснодаре в июле 2017 года. Новый формат востребован у посетителей. В 2018 году открытие новых объектов планируется продолжить.

Автор: Анна
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