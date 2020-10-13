«Магнит» зафиксировал аномальный спрос на «летние» продукты

Необычно теплая осень-2020 спровоцировала скачок продаж традиционно летних продуктов, обнаружили аналитики «Магнита». К таким продуктам относятся мороженое, шашлык, пиво и безалкогольные напитки (напитки, соки, вода минеральная и питьевая).

Сентябрь 2020 г. стал самым теплым в Европе и на Земле за всю историю наблюдений, по оценке европейской службы мониторинга атмосферы «Коперник». В течение сентября рост спроса на «летние» категории продуктов наблюдался во всех округах присутствия розничной сети «Магнит».

Продажи безалкогольных напитков в сопоставимых магазинах группы за первый месяц осени выросли на 13% год к году, мороженого — на 5,4%, пива — на 3,4%, шашлыка — на 12%. Динамика спроса в магазинах в европейской части страны и в объектах Урала и Сибири была практически одинаковая.

Начало октября в европейской части России также было аномально тёплым — температура соответствовала последним дням календарного лета, то есть августу, по данным Гидрометцентра России, тогда как в более восточных регионах постепенно началось похолодание.

В результате, в магазинах «Магнит» в европейской части России был зафиксирован нетипичный для сезона взрывной рост продаж традиционно летних продуктов, который обогнал даже средние сентябрьские показатели.

Так, за 1-7 октября 2020 г. продажи безалкогольных напитков в европейской части розничной сети «Магнит» выросли на 18% в сопоставимых магазинах по сравнению с первой неделей октября 2019 г. Спрос на мороженое в таких торговых точках вырос на 21,5%, на шашлык — на 52%, на пиво — на 6,6%. В сопоставимых магазинах «Магнит» Уральского и Сибирского округов практически все эти категории с начала октября демонстрируют снижение продаж: безалкогольные напитки — на 5,4% мороженое — на 13%, пиво — на 4,4%. Продолжается рост спроса лишь на шашлык — на 19,6%.