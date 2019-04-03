«Магнит» запускает собственную программу лояльности

Российский ритейлер «Магнит» объявил о запуске собственной программы лояльности, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании. Покупатели смогут копить бонусы при покупках сразу во всех магазинах сети: супермаркетах, аптеках, магазинах формата «у дома». Бонусы будут начисляться по системе 1 бонус — 1 руб. Покупатели смогут оплачивать бонусами до 100% чека покупки.

В «Магните» надеются, что каждый третий чек в магазинах сети будет оплачиваться картой лояльности.

Сейчас программа действует в пилотном режиме в трех регионах России: Костромской, Челябинской и Ярославской областях. До конца года она заработает во всех 65 регионах, где работает «Магнит». На конец 2018 г. у «Магнита» было более 18 000 магазинов.

В начале 2018 г. основатель сети «Магнит» бизнесмен Сергей Галицкий продал большую часть своего пакета (29, 1%) ВТБ за 138 млрд руб, позже банк перепродал 11, 82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера.

Стоит отметить, что одним из приоритетов компании «Магнит» на ближайшие два года является улучшение атмосферы в собственных точках продаж. Решение об этом было принято руководством компании после замедления темпов роста продаж. По итогам прошлого года компания уступила первое место по объему выручки X5 Retail Group.



Розничная сеть «Магнит» была учреждена в 1994 году в Краснодаре. Весной 2006 года она вышла на публичный рынок, сумев привлечь от частных инвесторов чуть более 368 млн американских долларов. В 2009 году розничная сеть вышла на SPO. В 2015 году ритейлеру удалось занять 23-е место в рейтинге самых инновационных компаний планеты по версии специализированного издания Forbes.