+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» запустил деловую медиаплатформу

Смотрите в каталоге
Магнит
Магнит
Продукты питания

Розничная сеть «Магнит» объявляет о запуске собственной медиаплатформы Shopper’s. Это деловое издание о торговле и всем, что с ней связано: о главных событиях ритейла и сферы услуг, электронной торговли, производителей товаров, агросектора, ESG, инноваций и технологий и др. — обо всех секторах экономики, связанных с потребителем и обществом, что нашло отражение в названии проекта.

Медиаплатформа объединяет сайт shoppers.media , Telegram-канал Shopper’s, а также одноименные страницы в соцсетях Facebook и Instagram. Целевая аудитория Shopper’s – российское деловое сообщество, частные и институциональные инвесторы, аналитики, регуляторы, сотрудники торговых сетей и поставщиков, интернет-коммерции, агросектора и других профильных сфер. Shopper’s будет также востребован предпринимателями, СМИ и специалистами в коммуникациях, а также широким кругом читателей, которым интересно, как работает одна из крупнейших отраслей экономики.

Лидер проекта – руководитель направления медиакоммуникаций компании «Магнит», бывший редактор отдела потребительского рынка «Ведомостей» (2013-2020 гг.), Наталья Ищенко. Большинство авторов Shopper’s — также бывшие журналисты газеты «Ведомости».

«Магнит» находится в активном диалоге со всеми стейкхолдерами. Собственное медиа еще больше повысит уровень осведомленности делового сообщества, инвесторов, акционеров, наших покупателей, партнеров и сотрудников об отрасли торговли. Уверен, что экспертиза крупнейшей розничной сети России вкупе с высоким профессионализмом редакционной команды позволит нам создать востребованный проект», — прокомментировал президент и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

«Как лидер розничного сектора и эксперт не только в ритейле, но и в логистике, агробизнесе, цифровизации и др., «Магнит» видит целью проекта укрепление имиджа отрасли среди широкой, в том числе, деловой аудитории. Мы хотим повысить доверие к отрасли в глазах инвесторов, регуляторов, поставщиков и общества в целом, поэтому ждем, что нашими партнерами на этом пути станут все заинтересованные стороны», — отметила член правления, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

«Концепция Shopper’s шире, чем просто новости о «Магните» или продовольственном ритейле. Сейчас на рынке нет изданий, которые аккумулировали бы полный спектр информации об отраслях, так или иначе связанных с потребительским рынком. Ведущие деловые СМИ сосредоточены на верхнеуровневых событиях рынков, а отраслевые – на специфике отдельных секторов. Мы считаем, наш формат будет интересен читателям», — добавила руководитель направления медиакоммуникаций розничной сети «Магнит» Наталья Ищенко. 

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

13 декабря / Комментарии
«Лента» усовершенствовала сервис самостоятельного сканирования покупок

«Лента» усовершенствовала сервис самостоятельного сканирования покупок

Торговая сеть «Лента» внедрила новую опцию в систему «Лента-СКАН». Покупатели могут сканировать товары на основе списка покупок. Пилот проходит в трёх магазинах Санкт-Петербурга.

далее →

13 декабря / Комментарии
Сеть «Светофор» вытеснила Auchan из топ-5 FMCG ритейлеров

Сеть «Светофор» вытеснила Auchan из топ-5 FMCG ритейлеров

За девять месяцев 2021 года совокупный рост выручки крупнейших FMCG-сетей составил 11,6%. В тройку лидеров, как и в прошлом году, входят X5 Group, «Магнит» и Mercury Retail Group. Однако в этом году «Светофор» вытеснил из топ-5 Auchan

далее →

10 декабря / Комментарии
«Магнит» и Wildberries расширяют сотрудничество в сфере логистики

«Магнит» и Wildberries расширяют сотрудничество в сфере логистики

Компания Магнит» и онлайн-ритейлер Wildberries расширяют сотрудничество. Компании запустили экспресс-доставку продуктов из магазинов у дома в новых регионах, а также самовывоз алкогольных напитков.

далее →

7 декабря / Комментарии
«Магнит» открыл «Магнит go» в терминале аэроэкпресс

«Магнит» открыл «Магнит go» в терминале аэроэкпресс

Розничная сеть открыла в терминале Аэроэкспресс Шереметьево киоск Магнит Go площадью 35 кв. м c самым популярным у посетителей ассортиментом, насчитывающим 500 товаров.

далее →

2 декабря / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо запускает новогоднюю благотворительную акцию «Шар добра»

М.Видео-Эльдорадо запускает новогоднюю благотворительную акцию «Шар добра»

Компания М.Видео-Эльдорадо в партнёрстве с фондом «Красивые дети в красивом мире» пятый год подряд проводит новогоднюю благотворительную акцию. Посетители магазинов обоих сетей могут приобрести один из шести вариантов праздничных картонных ёлочных игрушек – все вырученные средства ритейлер передаёт фонду «Красивые дети в красивом мире».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!