«Магнит» запустил деловую медиаплатформу

Розничная сеть «Магнит» объявляет о запуске собственной медиаплатформы Shopper’s. Это деловое издание о торговле и всем, что с ней связано: о главных событиях ритейла и сферы услуг, электронной торговли, производителей товаров, агросектора, ESG, инноваций и технологий и др. — обо всех секторах экономики, связанных с потребителем и обществом, что нашло отражение в названии проекта.

Медиаплатформа объединяет сайт shoppers.media , Telegram-канал Shopper’s, а также одноименные страницы в соцсетях Facebook и Instagram. Целевая аудитория Shopper’s – российское деловое сообщество, частные и институциональные инвесторы, аналитики, регуляторы, сотрудники торговых сетей и поставщиков, интернет-коммерции, агросектора и других профильных сфер. Shopper’s будет также востребован предпринимателями, СМИ и специалистами в коммуникациях, а также широким кругом читателей, которым интересно, как работает одна из крупнейших отраслей экономики.

Лидер проекта – руководитель направления медиакоммуникаций компании «Магнит», бывший редактор отдела потребительского рынка «Ведомостей» (2013-2020 гг.), Наталья Ищенко. Большинство авторов Shopper’s — также бывшие журналисты газеты «Ведомости».

«Магнит» находится в активном диалоге со всеми стейкхолдерами. Собственное медиа еще больше повысит уровень осведомленности делового сообщества, инвесторов, акционеров, наших покупателей, партнеров и сотрудников об отрасли торговли. Уверен, что экспертиза крупнейшей розничной сети России вкупе с высоким профессионализмом редакционной команды позволит нам создать востребованный проект», — прокомментировал президент и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

«Как лидер розничного сектора и эксперт не только в ритейле, но и в логистике, агробизнесе, цифровизации и др., «Магнит» видит целью проекта укрепление имиджа отрасли среди широкой, в том числе, деловой аудитории. Мы хотим повысить доверие к отрасли в глазах инвесторов, регуляторов, поставщиков и общества в целом, поэтому ждем, что нашими партнерами на этом пути станут все заинтересованные стороны», — отметила член правления, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.