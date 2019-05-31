«Магнит» запустил доставку продуктов из своих магазинов

«Магнит» начал тестировать доставку продуктов из своих супермаркетов в Краснодаре. Пока доставка осуществляется из пяти магазинов Краснодара, в рамках тестирования «Магнит» отработает бизнес-процессы для расширения масштабов сервиса. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

На данный момент для доставки доступно более 10 тыс. наименований (кроме алкоголя и табачных изделий), из пяти магазинов. В дальнейшем этот список будет расширяться.

«В рамках проекта „Магнит“ оценит покупательский отклик на услугу и отработает бизнес-процессы для дальнейшего масштабирования сервиса», — указывается в сообщении ретейлера.

Приобрести товары можно через мобильное приложение компании Broniboy. Она возьмет на себя полный цикл работы с клиентом — от приема заказа до его выполнения.

Рынок онлайн-доставки продуктов питания самими ритейлерами и службами доставки по итогам 2018 г. вырос на 50%, до 23 млрд руб. Такие цифры приводятся в исследовании Russia Top Online Food Retail. Лидер по этому показателю — компания «Утконос» с оборотом 10,2 млрд руб. Серьезную динамику роста — практически в шесть раз — показала доставка из супермаркетов «Перекресток» (с 0,2 млрд до 1,3 млрд руб.).