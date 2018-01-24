«Магнит» запустил единый портал для поставщиков

Сотрудничество розничной сети «Магнит» с поставщиками выходит на новый уровень. Партнерам ритейлера доступен обмен логистическим данными через информационный портал «Магнит Сервис». Ресурс отслеживает своевременность и качество отгрузки продукции поставщиками в распределительные центры, откуда затем товары поступают в торговые точки.

«Ресурс сводит данные в единое информационное поле, раньше большое количество сведений мы обрабатывали и анализировали вручную. Портал в режиме ежедневного обновления выдает компании и ее партнерам данные о выполнении условий договора, отслеживает корректность поставок, качество приходов и многие другие показатели. Мы можем детально ознакомиться с любыми отклонениями в логистике, скорректировать задачи, оперативно реагировать на возникающие сложности», отмечает директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит» Анастасия Сорокоумова.

Благодаря новому ресурсу повысится уровень сервиса, а торговые точки будут обеспечены качественными товарами в нужном объеме. Поставщики сети могут воспользоваться бесплатным порталом. Для подключения к нему компаниям необходимо обратиться к ответственному менеджеру по цепочкам поставок.

Для анализа и улучшения работы компаний предусмотрен раздел «Архив», где указаны текущие показатели. Также ресурс позволяет составлять рейтинги организаций, добросовестно выполняющих условия договора.

Схема проста и удобна: система автоматически сравнивает фактические данные с планируемыми объемами и сроками поставки и показывает их пользователям.