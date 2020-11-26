+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» запустил кобрендовую карту с ВТБ

Розничная сеть «Магнит» совместно с ВТБ и платежной системой Visa запускают кобрендовую дебетовую карту «ВТБ-Магнит». Владельцы новой карты будут получать бонусы до 5% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.

Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи «Магнит» – «у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Сити», дискаунтерах «Моя цена» и «Магнит Аптека». Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение – приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети «Магнит» и 5% – за оплату товаров в прочих магазинах.

Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах «Магнита» по курсу 1 бонус = 1 рубль, в том числе, полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение не может превышать 5 000 бонусов в месяц.

Карту «ВТБ-Магнит» Visa можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ за 300 рублей. Годовое обслуживание карты бесплатное. Программа лояльности «Магнит» подключается автоматически после получения карты в течение семи дней. В рамках пилотного проекта карта будет доступна клиентам из Чебоксар, затем география продукта будет расширяться на другие регионы России.

«Кобрендовая карта сочетает в себе достоинства банковской карты ВТБ и бонусного предложения от «Магнита» с возможностью оплачивать покупки накопленными бонусами во всех форматах розничной сети. Для нас – это важный шаг в развитии программы лояльности, которой сегодня активно пользуются около 33 млн человек. Поэтому мы уверены, что покупатели по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить», – рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании «Магнит» Людмила Подъяпольская.

«Сотрудничество с одним из крупнейших федеральных ретейлеров позволило банку предложить рынку кобрендовую карту с выгодным вознаграждением за повседневные покупки, на которые приходится значительная часть трат большинства из нас.  При этом нам важно дать клиентам «Магнита» продукт, который станет больше чем картой лояльности - отличную карту на каждый день – не только для покупок, но и для ежедневных платежей и переводов», – комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

26 ноября / Комментарии
«Детский мир» занял первое место среди российских ритейлеров в рейтинге лучших работодателей Forbes

«Детский мир» занял первое место среди российских ритейлеров в рейтинге лучших работодателей Forbes

ГК «Детский мир», крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами, занял 29-ое место в рейтинге Forbes «50 лучших работодателей России 2020», опубликованном накануне. Таким образом, компания стала первой среди российских ритейлеров.

далее →

25 ноября / Комментарии
Торговая сеть «Той.ру» вынуждена сокращать число своих точек

Торговая сеть «Той.ру» вынуждена сокращать число своих точек

Сеть магазинов детских товаров «Той.ру» закрывает часть своих торговых точек из-за ужесточения конкуренции и накопленных долгов. За прошедшие полгода компания ликвидировала половину магазинов.

далее →

25 ноября / Комментарии
«Магнит» тестирует мини-формат «Магнит Косметик»

«Магнит» тестирует мини-формат «Магнит Косметик»

Компания «Магнит» тестирует малый формат «Магнит Косметик» для того, чтобы органично интегрировать его в действующие магазины у дома в тех локациях, где это будет экономически эффективно. «МК» — это отдельный магазин с оригинальным фирменным стилем, сохраняющим преемственность формата дрогери.

далее →

24 ноября / Комментарии
В АШАН появились кассы полного самообслуживания

В АШАН появились кассы полного самообслуживания

АШАН Ритейл Россия успешно протестировала и внедрила новый проект по кассам полного самообслуживания, чтобы сделать процесс покупок еще более комфортным. Так, в ноябре в пяти магазинах — АШАН Сити Реутов, АШАН Гагаринский, АШАН Белая Дача, АШАН Пролетарский и АШАН Сокольники — было установлено 48 новых касс. В ближайшее время новые кассы появятся также в гипермаркете АШАН Мытищи.

далее →

19 ноября / Комментарии
Fix Price запланировал IPO на 2021 год

Fix Price запланировал IPO на 2021 год

Российская сеть дискаунтеров Fix Price намерена выйти на биржу через IPO в первой половине 2021 года. Компания рассчитывает при первичном размещении акций получить оценку в $6 млрд. В качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!