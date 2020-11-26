«Магнит» запустил кобрендовую карту с ВТБ

Розничная сеть «Магнит» совместно с ВТБ и платежной системой Visa запускают кобрендовую дебетовую карту «ВТБ-Магнит». Владельцы новой карты будут получать бонусы до 5% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.

Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи «Магнит» – «у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Сити», дискаунтерах «Моя цена» и «Магнит Аптека». Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение – приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети «Магнит» и 5% – за оплату товаров в прочих магазинах.

Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах «Магнита» по курсу 1 бонус = 1 рубль, в том числе, полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение не может превышать 5 000 бонусов в месяц.

Карту «ВТБ-Магнит» Visa можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ за 300 рублей. Годовое обслуживание карты бесплатное. Программа лояльности «Магнит» подключается автоматически после получения карты в течение семи дней. В рамках пилотного проекта карта будет доступна клиентам из Чебоксар, затем география продукта будет расширяться на другие регионы России.

«Кобрендовая карта сочетает в себе достоинства банковской карты ВТБ и бонусного предложения от «Магнита» с возможностью оплачивать покупки накопленными бонусами во всех форматах розничной сети. Для нас – это важный шаг в развитии программы лояльности, которой сегодня активно пользуются около 33 млн человек. Поэтому мы уверены, что покупатели по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить», – рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании «Магнит» Людмила Подъяпольская.