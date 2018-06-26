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«Магнит» запустил мобильное приложение для оценки работы магазинов

«Магнит», российская розничная сеть, создала мобильное приложение, которое позволяет клиентам в онлайн-режиме направлять свои пожелания и замечания о работе торговых точек.

С помощью мобильного приложения «Пульс-М» покупатели магазинов «Магнит» в несколько кликов могут оценить работу объектов, рассказать, что нравится или не нравится. Для оценки создано несколько критериев: обслуживание, качество товаров, ассортимент, наличие той или иной продукции, чистота помещения, технические неисправности и прочие. Каждая категория содержит подробные показатели. Например, уровень обслуживания на кассе включает наличие или отсутствие очередей, работу сотрудников, внешний вид персонала и другие. Посетители могут сделать фотографии и отправить их вместе с оценкой.

Информация оперативно поступает руководству конкретного магазина для устранения замечаний или рассмотрения предложений. В головном офисе розничной сети составляется статистика для системного анализа предлагаемых изменений.

«Такой канал взаимодействия помогает компании повышать уровень обслуживания и узнавать, какие аспекты в бизнес-процессах требуют большего внимания, оперативно реагировать на пожелания покупателей, совершенствовать сервис, предложения, ассортимент. Каждый может влиять на деятельность сети, участвовать в улучшении работы с минимальными временными затратами», — сказала директор по технологиям гипермаркетов розничной сети «Магнит» Ольга Миргунова, курирующая проект «Пульс-М».

Приложение автоматически определяет геопозицию посетителя и предлагает выбрать ближайший магазин. Также можно найти объект по названию улицы.

«Это принципиально новый способ коммуникации с посетителями, индивидуальный подход к клиенту. В центре нашей работы всегда стоят покупатели. „Магнит“ максимально открыт для диалога, готов меняться в соответствии с потребностями жителей. Считаем, что услуга очень заинтересует миллениалов — покупателей, активно вовлеченных в использование цифровых технологий. Следующим этапом развития приложения станет предоставление посетителям ответа о принятом решении», — отметил операционный директор розничной сети «Магнит» Артем Смоленский.

Приложение доступно для владельцев смартфонов на базе операционных систем iOS и Andriod.

Автор: Анна
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