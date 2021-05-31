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«Магнит» запустил новую имиджевую кампанию для «Магнит Косметик»

Розничная сеть «Магнит» запустила имиджевую кампанию для формата «Магнит Косметик» со слоганом «Это по любви». Режиссером первого ролика, который уже вышел в телевизионном эфире, выступила Нигина Сайфуллаева, известная по фильмам «Верность», «Как меня зовут», «Про любовь».

Кампания стартовала в рамках нового позиционирования формата «Магнит Косметик». Задача кампании — сместить фокус на более молодую аудиторию: быть релевантным поколению двадцатилетних, не потеряв при этом доверия более взрослой лояльной аудитории. В основе новой идентичности бренда — равноправие и взаимная поддержка между партнерами в отношениях. Слоган кампании «Это по любви» отсылает к известному музыкальному произведению и показывает отношения в развитии: от поверхностно-романтических до совместной жизни. Так, в новом ролике кроме «конфетно-букетного» периода появляются «совместно-бюджетный», «арендно-ремонтный», «торжественно-клятвный» и «питомце-берульный» периоды. За ними следуют «ждательно-нервный», «пелённо-подгузный», «делавсебросальный» и «вотпускрванульный» периоды.

Креативная кампания разработана агентством TWIGA TOUCH. В рамках кампании также представлены печатные макеты в пастельных оттенках розового, бирюзового, песочного и серого цветов, которые будут размещены во всех магазинах «Магнит Косметик». Каждый жизненный период имеет свой цветовой код и свои иллюстрации, которые будут меняться в зависимости от тематики постера. Например, «конфетно-букетный» предлагает варианты декоративной косметики для свидания, а «пелённо-подгузный» — самые необходимые товары для новорожденных.

«Магнит Косметик» — один из наших самых быстрорастущих форматов. Ранее мы пересмотрели кластеризацию ассортимента формата в зависимости от локации магазина, адаптировав его под спрос покупателей в разных географиях присутствия. Сейчас мы решили добавить новые акценты в позиционировании, запустив кампанию «Это по любви». Мы хотим показать, что «Магнит Косметик» готов быть рядом с партнерами на любой стадии их отношений. Потому что «Это по любви», — комментирует бренд-директор сети «Магнит» Никита Березовский.

«Мы думали о том, что любовь — не что-то постоянное в значении «одинаковое», а романтическая любовь — всего лишь стартовая точка для создания чего-то большего. Любовь, вопреки выражению, живет совсем не три года. Романтический период проходит, но любовь растет, меняется, приобретает другие очертания, она теперь не только в словах и телах, но в знании друг друга, принятии, делах, которые вы делаете вместе. Мы считаем, что это несправедливо, когда только романтический период любви обладает в русском языке устойчивым названиям — «конфетно-букетный период» и решили дать имена следующим за ним жизненным этапам: не менее важным, в каждом из которых героев поддерживает «Магнит Косметик», — говорит управляющий директор TWIGA TOUCH Наталья Мясова.

«Мне в кино и рекламе интересны, прежде всего, отношения людей. Реклама чаще строится на олдскульных стереотипах или идеализации жизни. А этот ролик покорил меня именно честным подходом, где приветствуются шероховатости жизни, где герои настоящие, не идеальные, даже когда влюблены. Также центральной идеей стало равноправие в отношениях — без женщины на кухне, мужчины за телевизором. Образ героев не унижает ни одну из половин человечества, наоборот, это союз во взаимном уважении. Хочу поделиться ещё одним моментом — это стиль изображения: впервые в кадре могло быть темно», — отмечает кинорежиссер Нигина Сайфуллаева.

Автор: Анна
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