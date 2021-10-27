«Магнит» запустил новый клуб «pro.мам и пап»

Розничная сеть «Магнит» продолжает расширять портфель клиентских сервисов в рамках программы лояльности и запускать тематические клубы. Очередным — уже третьим для покупателей — стал клуб «pro.мам и пап», который действует на базе мобильного приложения компании.

Клуб «pro.мам и пап» создан для того, чтобы стать помощником для семей с детьми. Компания собрала в одном месте рекомендации от экспертов, обучающие марафоны, полезные советы и обзоры, которые помогут родителям на любом этапе этого пути — беременность, ранние годы или взросление детей. Все это дополнено мотивирующими статьями, веселыми лайфхаками и простыми рецептами для всей семьи.

Кроме того, члены клуба получат доступ к повышенным бонусам за покупку товаров для детей, персональным предложениям, эксклюзивным конкурсам и розыгрышам, а также льготным сервисам и услугам от партнеров клуба.

Вступить в клуб можно любому участнику программы лояльности компании в приложении «Магнит» на экране «Сегодня». Условия клуба применимы для всех форматов — магазинов у дома, супермаркетов «Магнит Семейный» и суперсторов «Магнит Экстра», а также «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека».

«Когда мы становимся родителями, мы начинаем новый этап жизни, где нужно думать не только о себе, но и о ребенке. Порой не так просто сразу перестроиться на новый ритм жизни, разобраться во всем и найти баланс. Мы заботимся о наших покупателях, многие из которых являются родителями, поэтому создали специальный клуб „pro.мам и пап“. Главный вопрос, на который мы даем ответ — как окружить заботой своего ребенка и при этом не потеряться в рутине ежедневных дел». Людмила Подъяпольская, Директор департамента по управлению ценностью покупателей и клиентским опытом сети «Магнит»

Ранее компания запустила два тематических клуба — проект «pro.питомцев», который был создан для владельцев домашних животных, и «pro.здоровые привычки», посвященный тематике здоровья и красоты. Участники клубов получают интересный и вовлекающий контент, дополненный привлекательными акциями, бонусами и предложениями для его участников.