«Магнит» запустил оплату по QR-коду для держателей карт Magnit Pay

Компания «Магнит» запустил оплату для держателей карт Magnit Pay по единому с программой лояльности QR-коду. Это первое в российском ритейле собственное платежное QR-решение.

Для использования данного вида оплаты покупателю необходимо предъявить на кассе пользовательский QR-код, сгенерированный и постоянно обновляемый в целях безопасности в приложении «Магнит», который заменяет физическую карту лояльности. Затем необходимо выбрать оплату покупок с помощью Magnit Pay и снова показать на кассе данный QR-код. Оплата происходит мгновенно, без участия платежных систем, непосредственно со счета покупателя в банке. Новая опция ориентирована, в первую очередь, на тех покупателей, чей мобильный телефон не поддерживает технологию NFC (бесконтактную передачу данных).

Пилотный проект был запущен в Саратовской и Пермской областях в форматах «у дома», «Магнит Косметик», супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра». Это — более 1200 магазинов. Компания планирует провести тестирование в течение нескольких месяцев, после чего примет решение о масштабировании решения.

«Мы первыми среди российских ритейлеров стали использовать единый с программой лояльности QR-код как платежный сервис. С помощью нового решения мы дадим возможность пользователям Magnit Pay, не имеющим в своих мобильных устройствах NFC технологии, оплачивать покупки без физической банковской карты. На следующем этапе развития сервиса для оплаты будет достаточно показать QR-код только один раз, что существенно ускорит расчеты на кассе. Кроме того, в перспективе мы рассматриваем возможность оплаты по QR-кодам внутри нашего приложения клиентами других банков», — прокомментировала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике «Магнита» Людмила Подъяпольская.

«Магнит» расширяет возможности своей программы лояльности в рамках стратегии построить на ее базе суперприложение. Ранее Компания первой из российских ритейлеров добавила в свое приложение программы лояльности услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. Все эти платежи принимаются без комиссии. В ближайшее время «Магнит» намерен включить новые сервисы — среди них оплата услуг ЖКХ, штрафов, налогов и пр.