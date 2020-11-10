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«Магнит» запустил продовольственные карточки

В ноябре 2020 года в России начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Социальную инициативу запустил благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» совместно с сетью магазинов «Магнит» и компанией Humanventure. Программу поддержал Общероссийский народный фронт и региональные органы социальной защиты населения. С использованием ПРОДкарты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1000 рублей.

Новая инициатива имеет простую и прозрачную механику: Фонд «Русь» закрепляет за каждой нуждающейся семьей индивидуальную ПРОДкарту, счет которой ежемесячно пополняется на 1000 бонусов. С использованием бонусов семья покупает продукты питания в магазинах «Магнит».
1 бонус приравнивается к 1 рублю.

«Мы понимаем, насколько важно помогать наиболее уязвимым категориям населения, и не быть в стороне от их проблем. Наш собственный масштабный социальный проект #МагнитЗабота, который мы начали реализовывать весной этого года, показал, что такая поддержка очень значима и нужна россиянам. Механика программы „Продовольственная карта“ позволяет ее участникам снижать расходы на продукты питания и совершать покупки в удобном месте за счет нашей широкой сети магазинов», — отметил президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости. Речь идет о таких товарах, как крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Приобретение алкоголя и табачных изделий с использованием ПРОДкарты запрещено.

«Формат ПРОДкарты позволяет даже в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, оперативно оказывать продуктовую поддержку семьям практически в любом регионе страны. Каждая карта проходит регистрацию в приложении, что исключает возможность обналичивания средств или их нецелевое использование. У фонда есть возможность, не раскрывая персональных данных наших семей, направлять жертвователям отчеты с указанием буквально всей информации из чека, полученного при покупке товаров», — отмечает президент БФ «Фонд продовольствия «Русь» Юлиа Назарова.

В качестве пилотных регионов-участников программы ПРОДкарта выбраны: Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области. В каждом из указанных регионов действует собственное региональное отделение Фонда «Русь», которое отвечает за подбор базы семей для участия в программе совместно с органами социальной защиты населения, а также региональным аппаратом уполномоченного по правам ребенка в отдельных субъектах.

«Всероссийская акция „Мы вместе“ показала, насколько высока потребность в базовой помощи в условиях чрезвычайной ситуации, мы все увидели эту народную взаимовыручку. И при этом осознали, что, например, адресно развозить продуктовые наборы в каждую нуждающуюся семью — это непросто. Особенно, когда нужно делать это регулярно и длительно. Поэтому считаем, что ПРОДкарта реализует новый подход к адресной продуктовой помощи. Вместе с тем важно обеспечить прозрачность процесса, чтобы партнёры, которые поддерживают проект, были уверены в том, что помощь доходит до тех, кому она нужна, в полном объёме», — рассказывает руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Сейчас ПРОДкартами начали пользоваться 1000 семей с детьми, среди них заявлены многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. Каждая семья становится пользователем ПРОДкарты на срок от 3 до 6 месяцев.

Развитие программы предполагает расширение сетки регионов-участников и увеличение числа семей, имеющих право на пользование ПРОДкартой. Целью организаторов является оказание помощи 2 млн семей, которые заявлена как нуждающиеся по данным Росстата. Пополнение баланса ПРОДкарт происходит за счет пожертвований компаний и физических лиц. На сайте ПРОДкарта.рф уже открыт сбор денежных пожертвований на эти цели.

Автор: Анна
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