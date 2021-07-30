«Магнит» запустил производство готовой кулинарии для магазинов у дома

Компания «Магнит» начала производство готовой кулинарии для магазинов формата у дома на базе супермаркетов «Магнит Семейный». Пилотный проект реализован в Краснодаре и Мурманске, покупателям доступен широкий ассортимент готовых блюд.

Продукция готовится на уже имеющихся мощностях супермаркетов «Магнит Семейный», дополнительно было приобретено только упаковочное оборудование. Компания тщательно проработала ассортимент, закрыв основную потребительские сценарии (завтрак, обед, ужин, перекусы). В ассортименте представлено около 40 позиций: первые и вторые блюда, салаты, еда на завтрак и легкий перекус на ходу, а также разнообразные напитки — морсы и свежевыжатые соки. В линейке представлены и вегетарианские блюда. В ближайшее время Компания планирует запустить отдельный бренд для собственной кулинарии.

Сегодня кулинария собственного производства поставляется почти в 50 магазинов в Краснодаре и Мурманске. Компания отмечает высокий спрос на продукцию собственного производства. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются сэндвичи с ветчиной, а также салаты — оливье, винегрет и крабовый. По итогам пилотного проекта «Магнит» будет принимать решение о масштабировании и расширении географии и числа торговых точек.