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«Магнит» запустил сервис Кредитного брокера

Компания «Магнит» объявляет о новом этапе развития собственного суперприложения. Компания запустила онлайн-сервис «Кредитный брокер», с помощью которого любой пользователь мобильного приложения сети может отправить заявку на получение кредитной карты и в короткий срок получить ответ от подключенных к сервису банков-партнеров. Данное решение «Магнит» представил первым среди российских розничных сетей.

Кредитный брокер доступен всем пользователям мобильного приложения «Магнит». Для того, чтобы отправить заявку на получение кредитной карты, достаточно зайти на вкладку Magnit Pay и заполнить одну анкету. Она отправляется на рассмотрение напрямую к банкам-партнерам, подключенным к «Кредитному брокеру». По итогам рассмотрения заявки пользователь получит письмо на указанную им почту с решением банков и предлагаемыми условиями — в случае одобрения. Пользователю достаточно выбрать и подтвердить интересное ему предложение, после чего с ним свяжутся представители банка и предложат варианты получения кредитной карты по своим доступным каналам (в их числе — доставка на дом или посещение отделения банка или торговой сети).

«Мы продолжаем формировать вокруг наших покупателей экосистему комплиментарных сервисов. Сегодня в нашем приложении мы запустили услугу Кредитного брокера, которая позволит пользователям в удобном и быстром формате получать кредитные предложения от банков. Мы рассчитываем, что новый сервис, наряду с запущенным ранее Magnit Pay, внесет свой вклад в повышение лояльности покупателей к бренду «Магнит».

Ян Дюннинг, президент, генеральный директор сети «Магнит

Напомним, что в декабре 2020 года «Магнит» объявил о создании суперприложения, которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров Компании.

Первым этапом стал запуск платёжного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ. Сегодня свыше 227 000 клиентов являются активными пользователями, добавив карту Magnit Pay в сервисы бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.) для совершения покупок. Около 45% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы «Магнит». Общее число выпущенных виртуальных платежных карт Magnit Pay превышает 4,5 млн штук.

Весной этого года компания добавила в свое приложение программы лояльности услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. Все эти платежи принимаются без комиссии. Позднее «Магнит» запустил оплату для держателей карт Magnit Pay по единому с программой лояльности QR-коду. В ближайшее время «Магнит» намерен включить в суперприложение и другие сервисы — среди них переводы и оплата услуг ЖКХ, штрафов, и пр.

Автор: Анна
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