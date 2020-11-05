«Магнит» запустил систему оценки доступности товаров для повышения продаж

Компания «Магнит» разработала цифровое решение для оценки и контроля наличия продукции в магазинах. Автоматическая система выявляет и детально разбирает сбои в поставке товаров по всей цепочке — от производителя до полки. Оперативная трансляция проблем непосредственно в магазины позволяет быстро устранить нехватку продукции на полке, а точный анализ причин возникновения нарушений — избежать таких ситуаций в будущем.

С помощью Big Data и машинного обучения система анализирует отклонения из обширной библиотеки сведений о продажах и ассортименте. Сейчас учитывается порядка 100 возможных причин недоступности товара на полке, и сведения постоянно пополняются.

Уже на этапе пилота системы продажи в 100 тестовых магазинах выросли на 1,5%-2%, при этом продажи промотоваров, по которым также ведется отдельная работа, показали рост почти на 17% в «Магнит Косметик» и на 5% — в магазинах у дома. Эффект достигается за счет объединения усилий сотрудников магазинов, головной компании и мерчендайзеров производителей в обеспечении постоянного наличия товаров на полках.

Один из самых важных этапов — решение проблем непосредственно в торговых точках, чтобы покупатели всегда находили нужные продукты в достаточном количестве. От этого напрямую зависят плотность продаж и товарооборот в целом. «Магнит» через специальное мобильное приложение информирует администраторов и продавцов о наличии проблем с продукцией.

В первую очередь упор делается на пополнение полок самыми востребованными позициями. Сотрудники магазина устраняют выявленную проблему и отмечают итоги проделанной работы в мобильном приложении. Сейчас такая система информирования персонала уже запущена в 700 магазинах сети.

Аналогичные уведомления поступают мерчендайзерам поставщиков. Кроме информации об отсутствии товара на полке и риске виртуального стока, специалисту для эффективной работы доступны сведения об актуальном ассортименте конкретного магазина, наличии позиции на остатках, ценникам, промопериоду и местам размещения продукции в торговом зале. Система оценки доступности товаров — логичное продолжение уже начатой несколько лет назад работы с поставщиками. «Магнит» становится максимально открытым для партнеров и предлагает им стать дополнительными контролерами доступности своих товаров. Сейчас в проекте участвует 50 крупных производителей — около 2 000 мерчендайзеров, география охвата составляет 10 000 магазинов, а доля контролируемого ассортимента — почти 40%, в том числе свежие и ультрасвежие товары.

Масштабирование проекта на все магазины сети «Магнит» будет проводиться поэтапно и займет около года.

«Раньше наши подразделения работали с разными системами по оценке доступности товаров на полке, данные в которых не всегда коррелировали друг с другом и отвечали актуальным задачам анализа. За счет нового инструмента мы свели все сведения и их обработку в единую информационную систему, доступ к которой может получить любое профильное направление, при этом информация будет одинаковой на всех этапах. При тиражировании инструмента на всю сеть из 21 000 магазинов мы сможем „вернуть“ упущенные продажи, которые сегодня имеем из-за недостаточно эффективной оценки доступности товаров на полках», — рассказал заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.