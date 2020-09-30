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«Магнит» запустил «Скрепышей 2»

В магазинах «Магнит» стартовала обновленная акция для покупателей «Скрепыши2». За каждые полные 400 рублей* в чеке в торговых точках «у дома» и за каждые полные 800 рублей в супермаркетах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и магазинах «Магнит Косметик» покупатели будут вновь получать «Скрепышей».

Новая коллекция состоит из 25 персонажей, часть из которых — герои анимационных фильмов Disney и Pixar. Кроме того, в коллекцию «Скрепышей2» вошли персонажи, придуманные «Магнитом», а также эксклюзивные герои от партнеров компании. Акция продлится до 22 ноября 2020 года.

«Скрепыши» — это яркие и необычные миниатюрные многофункциональные девайсы с изображением веселых персонажей. Кроме эмоциональной составляющей, они имеют практическое значение: из них можно собрать модный браслет или закрепить наушники, использовать в качестве закладки для книг, брелока или другого аксессуара.

Впервые «Скрепыши» были запущены прошлой осенью и имели большую популярность у покупателей. Помимо обновленной коллекции персонажей, второе издание акции имеет еще одну особенность — с 14 октября персонажей можно будет отдельно приобретать на кассе магазинов «Магнит». Это облегчит пополнение коллекции недостающими персонажами.

Кроме того, в рамках акции с 10 по 31 октября будет запущен танцевальный челлендж в соцсети Likee при поддержке известных блогеров. Чтобы принять участие, необходимо станцевать под специальный трек со «Скрепышами» в кадре, повторив движения за блогером, и выложить к себе на страницу с хэштегом #Скрепышпыш. Каждую неделю жюри будет выбирать 7 победителей из самых креативных и творческих роликов, которые получат IPhone — таким образом будет разыгран 21 смартфон. Также в официальном аккаунте для покупателей @magnit.krd в Instagram будут проведены дополнительные конкурсы.

«В прошлом году акция имела огромный успех, по-настоящему „скрепив“ вокруг себя десятки тысяч человек, захватив внимание покупателей и став невероятным челенжем для коллекционеров веселых персонажей. Мы видели с каким неподдельным энтузиазмом и ажиотажем велась охота на недостающих героев. Поэтому мы решили запустить второе издание акции, но уже с новыми персонажами и с новыми характерами. В этом нас поддержала компания Disney в России и СНГ. Мы уверены, что новые герои будут также тепло встречены и всем понравятся», — рассказал директор по маркетингу компании «Магнит» Берт Вуккинк.

Автор: Анна
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