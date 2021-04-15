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«Магнит» запустил собственную доставку продуктов еще в 14 городах

Компания «Магнит» объявляет о масштабировании собственного сервиса экспресс-доставки продуктов в 14 городах. К доставке подключены магазины у дома в Уфе, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Оренбурге, Саратове, Ижевске, Ярославле, Тюмени и Челябинске.

Выбрать товары, оформить заказ и оплатить его можно в мобильном приложении «Магнит Доставка» для iOS и Android. В нем доступно более 5 000 товаров – бакалея, фрукты и овощи, свежие и скоропортящиеся продукты, самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и др. Цены и скидки при онлайн-заказе аналогичны действующим в офлайн-магазинах «Магнит». Доставка бесплатная, минимальный заказ составляет 500 рублей. Доставка покупки – в течение часа.

«Магнит» развивает этот проект в партнерстве с сервисом «Яндекс.Еда», эксперты которого стали частью команды разработки приложения. В дальнейшем ритейлер планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, одновременно развивая различные формы взаимодействия с партнером.

«Запуск сервиса в регионах – важный шаг в развитии собственной доставки и формировании привлекательного омниканального предложения. Мы начали с экспресс-доставки на базе магазинов у дома, так как видим, что это крупнейший по продажам и наиболее динамично растущий сегмент. В этом году мы планируем масштабировать в регионах и регулярную доставку, которая ориентирована на крупную закупку впрок из магазинов «Магнит» больших форматов. Это позволит нам удовлетворить все покупательские потребности и доставлять миллионам покупателям в разных городах свежие и качественные продукты удобным для них способом», – комментирует заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит»Флориан Янсен.

В настоящее время «Магнит» развивает семь проектов онлайн-доставки – как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. Сервисы e-commerce охватывают более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. Около 60% выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно «Магнит» выполняет около 9 500 заказов в день. Средний чек собственной доставки Компании составляет около 1 400 рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в первом квартале 2021 г.). В 2021 году Компания планирует расширить онлайн-доставку, добавив не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.

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Автор: Анна
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