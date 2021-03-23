«Магнит» запустил собственную экспресс-доставку из «Магнит Косметик»

Компания «Магнит» объявляет о запуске собственного сервиса доставки из «Магнит Косметик». В тестовом режиме к услуге подключены магазины «Магнит Косметик» в Краснодаре, доставка ассортимента из которых осуществляется в течение 60-90 минут.

Собственную доставку из магазинов «Магнит Косметик» ритейлер начал тестировать в родном регионе. Сегодня к сервису подключены восемь магазинов, в ближайшее время доставка будет расширена еще на 10 торговых точек в нескольких районах города. Для покупки доступны до 10 тыс. позиций из ассортимента «Магнит Косметик» – бытовая химия, товары для красоты и здоровья, товары для дома, декоративная косметика и парфюмерия. Оформить заказ можно в мобильном приложении «Магнит Доставка» – его привезут в течение 60-90 минут. При заказе покупатель сможет выбрать, из какого магазина ему лучше привезти товары.

Проект стартовал в сотрудничестве с сервисом Яндекс.Еда. Доставка бесплатная, минимальный заказ – 500 рублей, оплата осуществляется только онлайн. Цены и скидки в интернет-сервисе аналогичны предложению в физических магазинах сети. Кроме того, в ближайшее время «Магнит» планирует подключить онлайн-продажи к единой программе лояльности с начислением и списанием бонусов при покупках через интернет. До сих пор доставка из магазинов «Магнит Косметик» была доступна только через партнера Delivery Club.

«Экспресс-доставка бытовой химии, товаров для красоты и здоровья – уникальная услуга для рынка, и я рад, что мы можем предложить такой сервис нашим покупателям в числе первых. Учитывая, какими темпами растет формат «Магнит Косметик», уверен, что экспресс-доставка будет востребована. Сейчас мы отрабатываем операционные процессы, чтобы на следующем этапе расширить территорию доставки из дрогери в Краснодаре и в других российских городах», – комментирует заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.