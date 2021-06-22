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«Магнит» запустил собственный экологичный бренд бытовой химии Gardenica

Розничная сеть «Магнит» запустила собственный экологичный бренд бытовой химии Gardenica, упаковка которого сделана из материалов, подлежащих вторичной переработке, а состав — безопасен для окружающей среды и человека.

На старте линейка нового бренда будет включать в себя 19 наименований в таких категориях как стирка (порошки, гели для стирки и кондиционеры-ополаскиватели), уборка (спреи и жидкости для уборки), посуда (гели и таблетки для посуды) и средства для ухода за детскими вещами. Восемь наименований уже представлены на полках, еще 11 — появятся до конца года. Товары под брендом Gardenica можно приобрести в форматах «Магнит Косметик» и «Магнит Семейный», где установлены специальные стеллажи с экологичной бытовой химией (эко-полки).

Продукты бренда Gardenica выпускаются на заводах в России, Польше и Италии. При их разработке учитывался опыт лучших мировых производителей экологичной бытовой химии. В результате, вся упаковка и комплектующие — крышки, дозаторы, триггеры, флаконы, этикетки, картонные коробки — подлежат вторичной переработке. Большое внимание было уделено и составу — безопасному для окружающей среды и здоровья человека. Продукция не содержит фосфаты, фосфонаты, хлор, оптические отбеливатели, красители и прочие токсичные вещества.

«Мы видим растущий тренд на экологичность и осознанное потребление. В 2020 году продажи товаров экологичной бытовой химии в „Магните“ выросли на 37%. Поэтому нами был разработан бренд Gardenica, который объединил в себе экологичность и эффективность. Мы представили большой ассортимент товаров в категории бытовая химия для тех покупателей, кто ответственно относится к будущему нашей планеты», — отмечает директор департамента собственных торговых марок сети «Магнит» Петр Костыгов.

«Нам приятно видеть, что ведущие ритейлеры занимают активную позицию в вопросах устойчивого развития и экологии. Сегодня рынок экологичной бытовой химии активно развивается, поэтому запуск нового бренда нам видится логичным решением. Как эксперты в области экологических решений, мы высоко ценим усилия и инициативность компании по переходу на перерабатываемую упаковку. Таким образом „Магнит“ задает ценный для современного общества вектор на формирование покупательской этики и помогает людям менять свое отношение к вопросам, связанными с осознанным потреблением», — добавляет управляющий партнер и руководитель отдела экологической сертификации EcoStandard group Ксения Лукьященко.

Автор: Анна
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