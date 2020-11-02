«Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов

Компания запустила собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов. Услуга доступна в новом приложении «Магнит Доставка», которое станет платформой для развития e-commerce проектов Компании. На первом этапе сервисом могут воспользоваться жители Москвы. Для заказа доступен ассортимент более 5 тыс. позиций. Сервис предполагает доставку заказа в течение 60 мин., а также к определенному времени в ближайшие два дня.

ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет о запуске собственного сервиса доставки продуктов. Уже на старте сервис будет доступен во всех районах Москвы в пределах МКАД. К доставке подключены 12 магазинов сети с оптимальным ассортиментом. Выбрать товары, оформить заказ и оплатить его можно в мобильном приложении «Магнит Доставка» для iOS и Android, подробная информация о сервисе доступна по ссылке. Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 руб., ограничения по размеру корзины нет, можно заказать даже 1 товар.

Для заказа в приложении доступно более 5 тысяч товаров, включая бакалею, фрукты и овощи, товары категории fresh, а также самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и т.д. На старте проекта цены и скидки при заказе онлайн аналогичны тем, что действуют в магазинах сети. В ближайшее время «Магнит» планирует подключить онлайн-продажи к единой программе лояльности с начислением и списанием бонусов при покупках через интернет.

Запуск сервиса и нового мобильного приложения является важным шагом в группе проектов по развитию собственной услуги доставки и формированию привлекательного омниканального предложения в целом. При разработке нового сервиса учитывался опыт как лучших игроков российского рынка, так и примеры наиболее успешных мировых решений.

Проект пилотируется в партнерстве с сервисом Яндекс.Еда, эксперты которого стали частью команды разработки приложения. Проект удалось реализовать в максимально быстрые сроки с комфортными условиями для клиентов сети. В дальнейшем ритейлер планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, параллельно развивая различные формы взаимодействия с партнером.