+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage

Розничная сеть «Магнит» начала внедрение технологии E-Visage, позволяющей тестировать декоративную косметику в режиме дополненной реальности. Первое «умное зеркало», с помощью которого можно «примерить» макияж, появилось в Краснодаре в магазине «Магнит Косметик». До конца мая технологию начнут тестировать еще 9 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, после чего компания примет решение о масштабировании.

Новые технологии в косметическом ритейле востребованы из-за изменения поведения потребителей: многие стараются минимизировать контакты в общественных местах. Кроме того, в 2020 году из-за пандемии косметические магазины лишились основного преимущества перед онлайн-ритейлом — возможности предлагать тестеры декоративной косметики.

«Умное зеркало» E-Visage представляет собой интерактивную панель, которая помогает «примерить» декоративную косметику с помощью технологии дополненной реальности. Пользователю достаточно включить камеру и выбрать на экране помаду, тени или другую косметику. E-Visage нанесёт их на лицо на экране и позволит решить, подходит ли такой макияж. Клиент при этом может двигаться, чтобы рассмотреть результат: устройство работает в life-режиме, и технология адаптирует изображение в соответствии с движениями.

Покупатели могут пользоваться «умным зеркалом» в трех режимах: выбор через каталог, самостоятельное сканирование и консультация визажиста. Поиск по каталогу подойдет покупателям, которые еще не определились с выбором. Второй сценарий подразумевает сканирование конкретного товара и подойдет тем, кто уже знает, что купить, но не уверен в том, как на них будет выглядеть продукт. При выборе третьего сценария — консультации визажиста — будут предложены готовые наборы косметики, подобранные профессионалами с учетом всех потребностей (например, дневной или вечерний макияж). После выбора продукта зеркало даст рекомендации и предложит сопутствующие и схожие товары.

На время пилотирования технологии покупатели с помощью устройства смогут протестировать makeup-продукты собственных брендов «Магнита» — Stellary и Beauty Bomb. «Примерить» макияж можно в магазине «Магнит Косметик» по адресу: ул. Красных Партизан, 111/2.

С помощью технологии E-Visage «Магнит» оцифрует выбор декоративной косметики в условиях пандемии и действующих ограничений. Инновация также может привлечь дополнительный трафик в «Магнит Косметик», увеличить розничный товарооборот декоративной косметики и количество чеков с продуктами собственных брендов Stellary и Beauty Bomb, а также сократить трудозатраты на консультации.

«Из-за пандемии опыт совершения покупок кардинально изменился, именно поэтому мы внедряем дополнительные цифровые сервисы. Виртуальное тестирование макияжа E-Visage — один из них. Мы планируем максимально развивать технологию и прорабатываем дополнительные возможности. Среди них — распознавание пола, возраста, эмоций покупателя, анализ уровня удовлетворенности, вовлеченности и внимания, общение с клиентом на основе искусственного интеллекта, предложение косметики на основе пользовательской аналитики. Кроме того, мы намерены записывать небольшие обучающие видео-консультации по созданию идеального макияжа для разных типажей с возможностью поделиться удачными вариантами в социальных сетях. Такой персонализированный подход позволит превратить процесс покупки для наших клиентов в досуг и развлечение», — прокомментировал директор департамента розничных технологий Эдуард Ирышков.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

8 апреля / Комментарии
Decathlon откроет корнер в гипермаркете Globus

Decathlon откроет корнер в гипермаркете Globus

Сеть спортивных магазинов Decathlon планирует протестировать формат корнера в продуктовом гипермаркете Globus в подмосковном Красногорске. Тестирование нового формата будет проходить порядка четырех месяцев, после чего ритейлер примет решение, стоит ли продолжать сотрудничество и масштабировать проект.

далее →

8 апреля / Комментарии
«Лента» расширяет собственный сервис экспресс-доставки

«Лента» расширяет собственный сервис экспресс-доставки

Компания «Лента» расширила географию присутствия сервиса экспресс-доставки «Ленточка» и запустила его в двух городах Ленинградской области.

далее →

7 апреля / Комментарии
Проблемы с сертификацией детских товаров

Проблемы с сертификацией детских товаров

Представители логистической отрасли комментируют сложившуюся ситуацию с сертификацией детских товаров

далее →

5 апреля / Комментарии
Best Brands 2021: Топ-10 брендов в шести номинациях

Best Brands 2021: Топ-10 брендов в шести номинациях

Торжественное награждение победителей Best Brands 2021 состоится 20 апреля, но промежуточные итоги можно подвести уже сегодня.

далее →

5 апреля / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

Компания «М.видео» сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!