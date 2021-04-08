«Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage

Розничная сеть «Магнит» начала внедрение технологии E-Visage, позволяющей тестировать декоративную косметику в режиме дополненной реальности. Первое «умное зеркало», с помощью которого можно «примерить» макияж, появилось в Краснодаре в магазине «Магнит Косметик». До конца мая технологию начнут тестировать еще 9 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, после чего компания примет решение о масштабировании.

Новые технологии в косметическом ритейле востребованы из-за изменения поведения потребителей: многие стараются минимизировать контакты в общественных местах. Кроме того, в 2020 году из-за пандемии косметические магазины лишились основного преимущества перед онлайн-ритейлом — возможности предлагать тестеры декоративной косметики.

«Умное зеркало» E-Visage представляет собой интерактивную панель, которая помогает «примерить» декоративную косметику с помощью технологии дополненной реальности. Пользователю достаточно включить камеру и выбрать на экране помаду, тени или другую косметику. E-Visage нанесёт их на лицо на экране и позволит решить, подходит ли такой макияж. Клиент при этом может двигаться, чтобы рассмотреть результат: устройство работает в life-режиме, и технология адаптирует изображение в соответствии с движениями.

Покупатели могут пользоваться «умным зеркалом» в трех режимах: выбор через каталог, самостоятельное сканирование и консультация визажиста. Поиск по каталогу подойдет покупателям, которые еще не определились с выбором. Второй сценарий подразумевает сканирование конкретного товара и подойдет тем, кто уже знает, что купить, но не уверен в том, как на них будет выглядеть продукт. При выборе третьего сценария — консультации визажиста — будут предложены готовые наборы косметики, подобранные профессионалами с учетом всех потребностей (например, дневной или вечерний макияж). После выбора продукта зеркало даст рекомендации и предложит сопутствующие и схожие товары.

На время пилотирования технологии покупатели с помощью устройства смогут протестировать makeup-продукты собственных брендов «Магнита» — Stellary и Beauty Bomb. «Примерить» макияж можно в магазине «Магнит Косметик» по адресу: ул. Красных Партизан, 111/2.

С помощью технологии E-Visage «Магнит» оцифрует выбор декоративной косметики в условиях пандемии и действующих ограничений. Инновация также может привлечь дополнительный трафик в «Магнит Косметик», увеличить розничный товарооборот декоративной косметики и количество чеков с продуктами собственных брендов Stellary и Beauty Bomb, а также сократить трудозатраты на консультации.