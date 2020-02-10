«Магнит» запустит эксклюзивный детский бренд Yummy United

Решение о запуске уникальной для рынка линейки принял Детский Совет директоров «Yummy United Магнит», состоящий из детей сотрудников розничной сети. Планируется, что первые продукты, созданные специально для детской аудитории, появятся в торговых точках компании во втором квартале 2020 года.

Детский Совет директоров «Yummy United Магнит» был сформирован в конце

2019 года, он состоит из 40 ребят со всей страны в возрасте от 8 до 12 лет. Члены Совета участвуют в разработке портфеля товаров, предлагают свои идеи для создания оригинальных вкусов, дизайна и продвижения продукции, которые после дополнений со стороны профессиональных технологов и маркетологов, выносятся на рассмотрение ребят. Участие детей в процессе создания продуктов позволяет лучше понять их покупательские предпочтения, создать уникальную нишевую историю конкретно для детской аудитории, предложить товары, аналогов которым нет.

При активном содействии юных членов Совета эксперты «Магнита» и компании Yummy United разработали линейку из десяти категорий, насчитывающих около 30 позиций. Ключевыми критериями при выборе продукции ребята назвали интересный вкус, привлекательность упаковки, а также возможность быстро и полезно перекусить. Портфель включает молочную продукцию (молоко, различные коктейли, глазированные сырки), продукты для завтрака (мюсли, печенье, шоколадные шарики, подушечки с начинкой), снеки, разные виды мороженого, фруктовые конфеты, соки. Традиционную линейку планируется расширить инновационными позициями, например, фруктовыми и овощными чипсами, мороженым, которое можно есть руками, съедобным печеньем-тестом, необычными видами шоколада и другими. Все товары относятся к ценовому сегменту «Средний+», для каждой линейки разработан свой дизайн упаковки.

Продуктовый портфель был утвержден детьми на заседании Детского Совета директоров 7 февраля 2020 года. Планируется, что товары под брендом Yummy United будут продаваться эксклюзивно в магазинах розничной сети в 65 регионах страны уже во втором квартале текущего года. В настоящее время эксперты «Магнита» и компании Yummy United разрабатывают план запуска линейки, ведется поиск партнеров для производства продукции.

«Нам важно создать уникальную продукцию, которая позволит дифференцироваться на рынке, предложить аудитории детей и их родителям интересный ассортимент. Никто лучше самих детей не знает, что им нужно, что они любят и чего хотят. Именно поэтому мы вместе с Yummy United сформировали необычный Совет директоров и дали возможность ребятам предложить свои идеи того, что и как они хотят видеть на полках магазинов, какие продукты они готовы покупать с удовольствием и пользой для себя», — рассказал заместитель генерального директора — коммерческий директор «Магнита» Владимир Сорокин.