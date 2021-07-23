«Магнит» завершил покупку торговой сети «ДИКСИ»

Компания «Тандер» стала владельцем 100% акций кипрского DIXY Holding Limited, сообщила пресс-служба «Магнита». Сумма сделки составила 87,6 млрд руб. Это почти на 5 млрд меньше заявленной ранее суммы. Корректировка связана с изменением количества приобретаемых магазинов.

По сравнению с маем, число торговых точек уменьшилось на 174: часть закрылась, а часть была исключена из периметра сделки по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ритейлер уточнил, что стороны выполнили и ряд других согласованных условий. В частности, «Магнит» должен установить нулевые торговые наценки на отдельные виды социально значимых товаров и расширить программу лояльности для пенсионеров на приобретаемые магазины «Дикси» и «Мегамарт». Компания также купила пять распределительных центров и более 700 грузовиков.

«Магнит» не исключил закрытия и переформатирования некоторых магазинов «Дикси» и «Мегамарт». Отдельные торговые точки могут превратиться в магазины у дома, супермаркеты, дрогери, дискаунтеры, дарк-сторы или пройти редизайн. Это будет зависеть от качества локаций, пересечения с действующими магазинами «Магнит», операционных и финансовых результатов деятельности.

Компания рассчитывает на масштабную интеграцию бизнес-процессов: закупок, производства, инвестиций, бухгалтерского учета, финансов, казначейства, внутреннего аудита, юридических вопросов, маркетинга, ИТ, персонализации и других технологий.

«Сделка свидетельствует о структурных изменениях в российском продовольственном ритейле и говорит об успехе трансформации „Магнита“. Компания добилась высокой финансовой устойчивости, достаточной для выполнения амбициозной программы расширения сети наряду с эффективной реализацией M&A возможностей и развитием новых перспективных ниш. Совет директоров уверен в том, что сделка принесет выгоду покупателям магазинов и повысит акционерную стоимость Компании». Чарльз Райан, председатель Совета директоров «Магнита»