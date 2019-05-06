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Mail.ru Group: «АКИТ и её члены пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров»

Mail.ru Group выступила против предложения АКИТ и обвинила ассоциацию в попытке захвата рынка дешевых китайских товаров, сообщает RNS. Представители компании заявили, что обложение пошлинами всех товаров приведет к созданию серого рынка и разрушению бизнеса компании новой экономики.

АКИТ ранее предложила ввести единый сбор на зарубежные интернет-покупки в размере 15%. Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян сказал: «Все происходящее объясняется тем, что АКИТ и ее члены пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним свои торговые наценки в 50 и более процентов, которые являются стандартными для розничных компаний „старой экономики“, что в очередной раз негативно скажется на потребителях».

«На данный момент не существует и не может быть создано методов дифференциации почтовых отправлений между частными лицами (друзьями или родственниками) от почтовых отправлений, отправляемых участником трансграничного маркетплейса, ввиду этого обложение пошлинами всех товаров трансграничной торговли приведут к созданию „серого“ рынка и разрушению бизнесов компаний новой экономики», — заключил Габриелян.

Ранее в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили RNS, что, по мнению ассоциации, замена пошлин на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% позволит создать равные условия конкуренции. Рисков повышения цен в случае реализации инициативы в ассоциации не видят.

В АКИТ отметили, что сбор в размере 15% иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей. По мнению ритейлеров, оператором по сбору может быть «Почта России» или любая логистическая компания.

Автор: Анна
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