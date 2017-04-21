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Аналитика RSS

Mail.Ru Group добавила инструменты предиктивной аналитики в myTracker

Mail.Ru Group расширяет возможности системы мобильной аналитики myTracker. В сервисе появятся инструменты предиктивной аналитики, которые будут предоставлять автоматические прогнозы, а также давать разработчикам советы по ведению рекламных кампаний. 

Новые инструменты позволят платформе myTracker анализировать огромные массивы данных пользователей и предсказывать их поведение. Это позволит разработчикам приложений быстро вносить изменения в продукт в соответствии с потребностями юзеров.

В обновленной версии myTracker также появятся инструменты для работы по привлечению пользователей, атрибуции и конструктор отчетов, который позволяющий детализировать метрики в любых срезах, а также сравнивать несколько проектов в рамках одной сводки.

«В основе myTracker лежат технологии, которые были изначально разработаны для закрытой аналитической платформы Mail.Ru Group. В течение 11 лет она применялась в работе с внутренними проектами и постоянно совершенствовалась при тесном сотрудничестве маркетологов, аналитиков и разработчиков. Теперь мы можем быстро и гибко реагировать на изменения потребительского поведения. На примере игровых продуктов, уже сегодня мы умеем предсказывать LTV пользователей в первые дни их нахождения в проекте. По своим социально-демографическим показателям система не имеет аналогов, ведь на текущий момент она анализирует события более чем с 400 млн уникальных устройств», — комментирует Ярослав Астахов, директор по маркетингу и рекламе Mail.Ru Group.

Сейчас система работает в режиме закрытого тестирования. Летом к ней смогут подключиться внешние компании. К началу 2018 года первые подключившиеся клиенты получат первые прогнозы и рекомендации.

Получить дополнительную информацию по сервису и подать заявку на участие в тесте можно найти на сайте сервиса.

Автор: Анна
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