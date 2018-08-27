Mail.Ru Group и Alibaba могут создать совместное предприятие

Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведут переговоры о создании в России совместного предприятия в сфере электронной торговли, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке e-commerce.

Официально в компаниях не подтверждают факт переговоров. «Мы не комментируем слухи и предположения», — заявили в пресс-службе Alibaba Group. В РФПИ и Mail.Ru Group также отказались от комментариев. При этом, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявлял о планируемых совместных инвестициях с Alibaba Group в логистическую инфраструктуру Рунета.

Mail.Ru Group с 2017 года развивает собственный магазин китайских товаров Pandao. В Alibaba входят площадки AliExpress и Tmall, на которых работают китайские интернет-магазины. По данным Mediascope, в июле аудитория Alibaba Group в России составила 17,7 млн пользователей 12−64 лет, у всех проектов Mail.Ru Group было 49,8 млн посетителей. Месячная аудитория Pandao превысила 6 млн пользователей.

Ранее создание совместного предприятия Alibaba обсуждала с ВТБ и Сбербанком. Эксперты рынка отмечают, что трансграничная торговля — самая быстрорастущая категория на российском рынке e-commerce. Эта категория остается привлекательной для инвесторов благодаря высокой динамике и большому потенциалу дальнейшего наращивания оборота через электронные платформы, По данным Data Insight, доля зарубежного сегмента в общем объеме электронной торговли в 2017 году выросла с 33% до 36%. На Китай приходится около 90%, при этом подавляющее большинство (более 90%) заказов AliExpress дешевле € 100.

«Альянс нескольких крупных игроков позволяет объединить усилия. В случае потенциального партнерства РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group этот союз будет располагать довольно большими ресурсами», — рассуждает независимый эксперт Наталья Колупаева, отмечая «внушительную аудиторию потребителей и большую закупочную силу» СП.