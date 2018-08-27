+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Mail.Ru Group и Alibaba могут создать совместное предприятие

Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведут переговоры о создании в России совместного предприятия в сфере электронной торговли, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке e-commerce.

Официально в компаниях не подтверждают факт переговоров. «Мы не комментируем слухи и предположения», — заявили в пресс-службе Alibaba Group. В РФПИ и Mail.Ru Group также отказались от комментариев. При этом, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявлял о планируемых совместных инвестициях с Alibaba Group в логистическую инфраструктуру Рунета.

Mail.Ru Group с 2017 года развивает собственный магазин китайских товаров Pandao. В Alibaba входят площадки AliExpress и Tmall, на которых работают китайские интернет-магазины. По данным Mediascope, в июле аудитория Alibaba Group в России составила 17,7 млн пользователей 12−64 лет, у всех проектов Mail.Ru Group было 49,8 млн посетителей. Месячная аудитория Pandao превысила 6 млн пользователей.

Ранее создание совместного предприятия Alibaba обсуждала с ВТБ и Сбербанком. Эксперты рынка отмечают, что трансграничная торговля — самая быстрорастущая категория на российском рынке e-commerce. Эта категория остается привлекательной для инвесторов благодаря высокой динамике и большому потенциалу дальнейшего наращивания оборота через электронные платформы, По данным Data Insight, доля зарубежного сегмента в общем объеме электронной торговли в 2017 году выросла с 33% до 36%. На Китай приходится около 90%, при этом подавляющее большинство (более 90%) заказов AliExpress дешевле € 100.

«Альянс нескольких крупных игроков позволяет объединить усилия. В случае потенциального партнерства РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group этот союз будет располагать довольно большими ресурсами», — рассуждает независимый эксперт Наталья Колупаева, отмечая «внушительную аудиторию потребителей и большую закупочную силу» СП.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 августа / Комментарии
«Из рук в руки» будет жить и сфокусируется на сегментах товаров и услуг

«Из рук в руки» будет жить и сфокусируется на сегментах товаров и услуг

Холдинг Trader Media East (TME), в 2017 году заявивший о ликвидации своего главного актива — бренда «Из рук в руки», изменил решение и планирует вкладывать в развитие и рекламную кампанию сайта с целью продать его в будущем.

далее →

23 августа / Комментарии
Обувной бренд Muck Boot запустил официальный интернет-магазин в России

Обувной бренд Muck Boot запустил официальный интернет-магазин в России

Международный бренд Muck Boot совместно с фулфилмент-провайдером eSolutions запустил официальный интернет-магазин в России.

далее →

22 августа / Комментарии
В приложении ВКонтакте появились товары и услуги

В приложении ВКонтакте появились товары и услуги

ВКонтакте запустила VK Apps — платформу, которая позволяет использовать дополнительные сервисы внутри мобильного приложения социальной сети. Теперь пользователи социальной сети могут вызвать такси, заказать еду или рассчитать стоимость ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы.

далее →

22 августа / Комментарии
«Сбербанк» и «Яндекс» нашли первого партнера для трансграничной торговли

«Сбербанк» и «Яндекс» нашли первого партнера для трансграничной торговли

Совместное предприятие «Сбербанка» и «Яндекса» договорилось о стратегическом парнерстве с одним из крупнейших производителей и продавцов обуви в Европе — турецким холдингом Ziylan Group.

далее →

21 августа / Комментарии
Яндекс.Маркет обновил партнёрскую программу

Яндекс.Маркет обновил партнёрскую программу

Яндекс.Маркет обновил партнёрскую программу для владельцев сайтов, блогеров и вебмастеров. Теперь они могут размещать на своих площадках контент Маркета и получать дополнительный доход, используя разные инструменты — виджеты, ссылки или контентный API.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!