Mail.ru Group и Alipay создают совместное предприятие в сфере электронных платежей

Mail.ru Group, Alipay, USM, «Мегафон» и РФПИ планируют создать совместное предприятие в сфере электронных платежей. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group, размещенном на Лондонской бирже.

Заявление последовало за закрытием сделки между РФПИ, Mail.ru Group, «МегаФоном» и китайской корпорацией Alibaba по созданию «AliExpress России». Эта компания займется интеграцией российских потребительских платформ и платформ электронной коммерции.

«Новое совместное предприятие по платежам (Payment JV) будет работать над ускорением развития цифровой экономики России путем модернизации служб цифровых платежей», — говорится на портале Лондонской биржи.

Крупнейшим акционером СП станет Mail.ru Group — холдинг получит 40% и внесет активы VK Pay и «Деньги.Mail.ru».

Ранее глава Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил, что стороны обсуждают создание отдельной платежной системы, которая будет обслуживать Aliexpress Russia.