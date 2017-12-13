Mail.ru Group и Х5 помогут рекламодателям оценить влияние онлайн-рекламы на офлайн-продажи

Mail.Ru Group и X5 Retail Group объявляют о начале партнерства в области таргетинга онлайн-рекламы и оценки её влияния на продажи в конкретных магазинах. Новый инструмент уже протестирован международным рекламным холдингом Dentsu Aegis Network.

В рамках сотрудничества Mail.Ru Group и X5 клиенты платформы myTarget получат доступ к обезличенным данным ритейлера о покупательском поведении, что позволит совершенствовать таргетинг и соотносить данные о показах рекламы с результатами продаж в универсамах «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель». В тестовый период проекта X5 создавала для конкретных рекламодателей обезличенные аудиторные сегменты, разделяя потенциальных покупателей в соответствии с их моделью потребления. Доступ к этим сегментам осуществлялся через Data Marketplace myTarget. В ближайшее время также появятся общедоступные сегменты. Их монетизация будет базироваться на CPM модели.

Таким образом, рекламодатели смогут повысить эффективность рекламных кампаний в интернете и лучше контролировать изменение спроса на продукт. Пилотные кампании, реализованные на основе данных X5 международным рекламным холдингом Dentsu Aegis Network, позволили клиентам агентства достичь качественно новых результатов конверсии рекламы в продажи.

«Мы помогаем рекламодателям добиться наилучших показателей конверсии, постоянно расширяя функциональность myTarget. Сегодня в рамках партнерства с X5 Retail Group, лидером российского ритейла, мы рады предложить нашим клиентам новые возможности оценки эффективности онлайн-рекламы в офлайне и новые возможности целевого таргетирования. Расширяя набор аудиторных сегментов, мы позволяем бизнесу максимально точно выбрать адресатов рекламного сообщения», — прокомментировала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.Ru Group.

«Всестороннее знание покупательского поведения, а также индивидуальных потребностей и предпочтений клиентов — это то, к чему в настоящее время стремятся ритейлеры, операторы связи, банки и другие компании, работающие на массовом рынке. В Х5 мы используем накопленные знания о покупках для эффективной маркетинговой коммуникации в интересах производителей продуктов питания. Предлагая возможность оценить реальное влияние рекламных кампаний в digital на продажи в магазинах компании, мы предоставляем производителям продовольствия мощный инструмент оптимизации маркетинговых затрат», — говорит Вадим Капустин, директор по стратегическому маркетингу X5 Retail Group.