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Mail.ru Group и кинотеатр ivi запустили таргетированную видеорекламу на Smart TV

Mail.ru Group совместно с онлайн-кинотеатром ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV.

С помощью нового инструмента рекламодатели смогут транслировать релевантные рекламные ролики пользователям, которые смотрят видеоконтент ivi на «умных» телевизорах. Продукт был разработан совместно с АДВ Лаб, R&D-дивизионом рекламной группы АДВ.

Специально для проекта Mail.ru Group разработала подход, который позволяет с высокой точностью таргетировать рекламу на релевантную аудиторию через платформу myTarget. На основе обезличенных данных в системе формируется профиль домохозяйства, в котором отражены количество его участников и их ключевые характеристики — пол, возраст и уровень дохода.

Рекламодатели могут настраивать показ видеороликов на те домохозяйства, в которых есть представители целевых сегментов аудитории. С помощью инструмента также можно регулировать частоту показа рекламы, чтобы клиенты могли максимально эффективно использовать видео в рамках заданных сроков и бюджетов.

Аудитория онлайн-кинотеатра ivi охватывает до 90% пользователей Smart TV, что дает возможность показывать видеорекламу широкому кругу потенциальных потребителей.

Исследовательская компания Mediascope провела тестовые замеры и верификацию рекламных размещений на Smart TV совместно с Mail.ru Group. Результаты проведенных кампаний показали, что новый инструмент позволяет охватить целевую аудиторию с точностью до 80%. В настоящее время обсуждаются дальнейшее сотрудничество и запуск измерения на постоянной основе. Результаты смогут содержать информацию о количестве выходов рекламы, охвате ресурсов среди домохозяйств и пользователей, в том числе по целевым группам, а также точность таргетирования на целевую аудиторию.

Рекламная группа АДВ уже запустила видеорекламу на устройствах Smart TV для ряда клиентов. Первой инструмент протестировала компания Reckitt Benckiser (бренды Nurofen, Strepsils, Finish, Air Wick, Vanish и другие).

Автор: Анна
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