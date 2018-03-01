Mail.Ru Group объявила о финансовых результатах за 2017 год

Интернет-компания Mail.Ru Group объявила о своих финансовых результатах за 2017 г. в четверг, 1 марта. Рекламная выручка группы в 2017 г. выросла на 28,9% — до 23,76 млрд рублей, в 2016 г. ее рост составил 26%, или до 18,4 млрд рублей. В четвертом квартале 2017 г. выручка от рекламы выросла на 29,4% — до 7,8 млрд руб. Всего выручка от рекламы составляет 41,2% от общей выручки компании (в 2016 г. она составляла 43%).

«Яндекс» сообщал, что рекламная выручка компании выросла на 24%, т. е. до 94,1 млрд рублей ($1632,9 млн). Доходы от продажи рекламы на сайтах Яндекса поднялись на 23%, на сайтах Рекламной сети Яндекса — на 13%.

Mail.Ru Group в своем сообщении указывает, что за последние два года основные тренды в рекламе не изменились. «Стимулами роста рекламной выручки послужили увеличение вовлеченности пользователей, совершенствование рекламных технологий и рост эффективности продаж», — говорится в сообщении компании. Быстрее всего рекламная выручка растет от рекламы в лентах новостей социальных сетей. В онлайн-сегменте происходит перераспределение в пользу мобильной рекламы и рекламы в соцсетях.

В компании отмечают, что ключевым направлением остается мобильная реклама. В 2017 г. выручка от нее достигла практически половины всех рекламных доходов (в 2016 г. она обеспечивала около трети).

Среди социальных сетей группы самым быстрорастущим проектом продолжает оставаться «Вконтакте». В четвертом квартале выручка социальной сети увеличилась на 53,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 4,58 млрд руб.

Согласно данным компании, общая выручка выросла на 34,4% — до 57,5 млрд рублей, чистый доход вырос на 22,6% — до 14,2 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом и составил 20,5 млрд руб. При этом наибольший рост доходности показали MMO-игры, выручка от которых выросла на 53% и составила 17,4 млрд руб., и категория «другие доходы», выросшие на 119%, или до 2,3 млрд руб. Выручка от IVAS по итогам прошлого года выросла на 17,6% и достигла 13,9 млрд руб..

В качестве важных событий за отчетный период Mail.Ru Group назвал объединение сервисов доставки еды Delivery Club и ZakaZaka и запуск маркетплейса Pandao. На данный момент Mail.Ru Group управляет одноименным почтовым сервисом; социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир»; мессенджерами ICQ и «Mail.ru Агент»; сервисом бесплатных объявлений «Юла»; занимается разработкой и дистрибуцией онлайн-игр. В начале 2018 г. компания приобрела ESforce — одну из крупнейших киберспортивных компаний в мире.