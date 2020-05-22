Mail.ru Group объявляет кадровых перестановках в топ-менеджменте

Mail.ru Group объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте компании. Юрий Новиков стал директором Юлы, а основатель Егор Абрамец — вице-президентом по рекламным технологиям Mail.ru Group.

Новым директором сервиса объявлений Юла будет Юрий Новиков. До этого он занимал должность директора по монетизации проекта, а также руководил сервисом поиска работы и соискателей Worki, входящим в подразделение Юлы.

Основатель Юлы Егор Абрамец перешел на должность вице-президента по рекламным технологиям Mail.ru Group. Новиков и его команда продолжат работать над направлением классифайдов под руководством Абрамца, а он сам в новой должности сфокусируется на развитии департамента рекламных технологий.

«Команда Юлы в 2019 году сделала множество масштабных запусков, включая истории и первые в мире видеозвонки среди классифайдов, а Worki интегрировались во ВКонтакте. Это привело к росту обоих проектов, и назначение Юрия закрепит уверенность в интенсивном масштабировании. Егор в новой роли сможет полностью посвятить себя развитию рекламных технологий, при этом сохранив за собой руководство вертикалью классифайдов». Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group

«Я доверяю Юре руководство проектом — мы уже доказали технологическое лидерство, пора занимать лидирующие позиции и по доле рынка, и у Юры есть весь необходимый для этого опыт. Я погружен в рекламу — сейчас бизнесу как никогда нужны новые и более эффективные инструменты для работы с клиентами и привлечения пользователей». Егор Абрамец, вице-президент по рекламным технологиям Mail.ru Group

«Егор задал высокую планку работы, и мы намерены ее поддерживать, занять ведущие позиции и продолжить менять рынок классифайдов в России». Юрий Новиков, директор Юлы

До присоединения к команде Юлы в начале 2019 года Новиков четыре года работал в Авито, где возглавлял B2C-направление. За время его работы в Юле проект показал двукратный рост выручки по итогам 2019 года — до 2,1 млрд рублей.

С сентября 2019 года Егор Абрамец возглавлял департамент рекламных технологий Mail.ru Group, сохраняя пост руководителя Юлы. За это время во ВКонтакте появилось продвижение с мобильных, статистика страниц для бизнеса и продвижение личных страниц, а в myTarget — автоподбор синонимов для контекстного таргетинга, формат кредитных кнопок на Юле и обновленная технология поиска похожих пользователей (look-alike). В конце марта ВКонтакте начала удваивать бюджеты рекламодателей в рамках поддержки малого и среднего бизнеса и за полтора месяца уже потратила на это более 62 миллионов рублей.

Сервис объявлений Юла был основан в октябре 2015 года, и уже спустя два года приложение Юлы вошло в топ-5 наиболее скачиваемых на iOS. С самого запуска сервис делал ставку на технологическое лидерство на рынке. В мае 2017 года Юла стала первым классифайдом в России с безопасными платежами и доставкой между пользователями, а осенью 2019 года первой запустила бесплатные аудио- и видеозвонки внутри приложения. В мае 2019 года к Юле присоединился сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki. По итогам 2019 года месячная аудитория Юлы составила 27 млн человек.