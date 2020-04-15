Mail.ru Group объявляет об назначении нового коммерческого директора
С апреля 2020 года новым коммерческим директором компании Mail.ru станет Ирина Алексеева, сообщает пресс-служба корпорации. Ранее она занимала должность заместителя коммерческого директора компании. В обязанности Алексеевой будет входить развитие экосистемы на всех ресурсах холдинга как в России, так и в мире.
Вице-президент Mail.ru Group по коммерции Элина Исагулова по-прежнему будет отвечать за рекламную выручку компании в России и в мире. Также она сосредоточится на развитии новых стратегических направлений и инициатив коммерческого департамента.
«Удаленная работа и новые вызовы — не повод откладывать запланированные изменения. Это период, который открывает перед бизнесом дополнительные возможности и требует еще более быстрого принятия решений в рамках выбранного курса. Изменения в структуре коммерческого департамента стали логичным шагом в рамках общей стратегии развития Mail.ru Group, и мы уверены, что они помогут нам вместе с партнерами добиваться еще более высоких результатов даже в этот непростой для рынка период».
Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group по коммерции
Компания также объявила о других изменениях в структуре коммерческого департамента. Новая структура департамента будет заниматься четырьмя ключевыми направлениями.
- Дарья Лебедева, заместитель коммерческого директора по работе с партнерами, возглавит объединенное направление клиентского сервиса и продаж по всем рекламным продуктам и платформам Mail.ru Group;
- Яков Пейсахзон, заместитель коммерческого директора по развитию продуктов, сконцентрируется на выводе новых продуктов на рынок и их развитии, а также на экспертной поддержке ключевых партнеров;
- Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям, будет отвечать за развитие новых технологических решений и расширение рекламного инвентаря Mail.ru Group;
- Андрей Михальченко, заместитель коммерческого директора по стратегическому развитию, будет отвечать за долгосрочную стратегию, усиление экспертизы в области аналитики, разработку инновационных решений вместе с отделом спецпроектов, а также за маркетинг.