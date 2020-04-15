Mail.ru Group объявляет об назначении нового коммерческого директора

С апреля 2020 года новым коммерческим директором компании Mail.ru станет Ирина Алексеева, сообщает пресс-служба корпорации. Ранее она занимала должность заместителя коммерческого директора компании. В обязанности Алексеевой будет входить развитие экосистемы на всех ресурсах холдинга как в России, так и в мире.

Вице-президент Mail.ru Group по коммерции Элина Исагулова по-прежнему будет отвечать за рекламную выручку компании в России и в мире. Также она сосредоточится на развитии новых стратегических направлений и инициатив коммерческого департамента.

«Удаленная работа и новые вызовы — не повод откладывать запланированные изменения. Это период, который открывает перед бизнесом дополнительные возможности и требует еще более быстрого принятия решений в рамках выбранного курса. Изменения в структуре коммерческого департамента стали логичным шагом в рамках общей стратегии развития Mail.ru Group, и мы уверены, что они помогут нам вместе с партнерами добиваться еще более высоких результатов даже в этот непростой для рынка период». Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group по коммерции

Компания также объявила о других изменениях в структуре коммерческого департамента. Новая структура департамента будет заниматься четырьмя ключевыми направлениями.