+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Mail.ru Group объявляет об назначении нового коммерческого директора

С апреля 2020 года новым коммерческим директором компании Mail.ru станет Ирина Алексеева, сообщает пресс-служба корпорации. Ранее она занимала должность заместителя коммерческого директора компании. В обязанности Алексеевой будет входить развитие экосистемы на всех ресурсах холдинга как в России, так и в мире. 

Вице-президент Mail.ru Group по коммерции Элина Исагулова по-прежнему будет отвечать за рекламную выручку компании в России и в мире. Также она сосредоточится на развитии новых стратегических направлений и инициатив коммерческого департамента.

«Удаленная работа и новые вызовы — не повод откладывать запланированные изменения. Это период, который открывает перед бизнесом дополнительные возможности и требует еще более быстрого принятия решений в рамках выбранного курса. Изменения в структуре коммерческого департамента стали логичным шагом в рамках общей стратегии развития Mail.ru Group, и мы уверены, что они помогут нам вместе с партнерами добиваться еще более высоких результатов даже в этот непростой для рынка период».

Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group по коммерции

Компания также объявила о других изменениях в структуре коммерческого департамента. Новая структура департамента будет заниматься четырьмя ключевыми направлениями.

  • Дарья Лебедева, заместитель коммерческого директора по работе с партнерами, возглавит объединенное направление клиентского сервиса и продаж по всем рекламным продуктам и платформам Mail.ru Group;
  • Яков Пейсахзон, заместитель коммерческого директора по развитию продуктов, сконцентрируется на выводе новых продуктов на рынок и их развитии, а также на экспертной поддержке ключевых партнеров;
  • Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям, будет отвечать за развитие новых технологических решений и расширение рекламного инвентаря Mail.ru Group;
  • Андрей Михальченко, заместитель коммерческого директора по стратегическому развитию, будет отвечать за долгосрочную стратегию, усиление экспертизы в области аналитики, разработку инновационных решений вместе с отделом спецпроектов, а также за маркетинг.
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 апреля / Комментарии
Сбербанк предоставил интернет-ритейлеру Ozon займ в 6 млрд рублей

Сбербанк предоставил интернет-ритейлеру Ozon займ в 6 млрд рублей

Интернет-ритейлер Ozon получил в качестве займа от Сбербанка 6 млрд рублей на финансирование текущей операционной деятельности и программу развития логистических мощностей, говорится в сообщении компании.

далее →

3 апреля / Комментарии
Состояние владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 29%

Состояние владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 29%

Соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук утратила статус самой богатой женщины России, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга, ведущегося в режиме реального времени.

далее →

31 марта / Комментарии
Владелица Wildberries предложила закрыть все магазины и перевести торговлю в онлайн

Владелица Wildberries предложила закрыть все магазины и перевести торговлю в онлайн

Основатель Wildberries и богатейшая женщина в России Татьяна Бакальчук записала видеообращение с призывом закрыть все магазины, включая продуктовые, и перевести торговлю в онлайн, а еще — она рассказала о соглашении ритейлеров о семи правилах общей работы.

далее →

27 марта / Комментарии
Антивирусный прямой эфир: как выжить бизнесу в условиях пандемии

Антивирусный прямой эфир: как выжить бизнесу в условиях пандемии

Кризис — не время бездействовать. 31 марта, в 17.00 по Мск пройдёт антикризисный прямой эфир от Тимофея Шиколенкова и Софии Фридман, на котором они по шагам предложат, что делать бизнесу прмо сейчас, чтобы выжить и вырасти.

далее →

26 марта / Комментарии
Wildberries открыл набор более 3500 дополнительных сотрудников

Wildberries открыл набор более 3500 дополнительных сотрудников

Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries предложил работу россиянам, которые потеряли ее из-за вынужденного карантина на предприятиях. Компания сообщила о создании более чем 3500 новых рабочих мест в 450 населенных пунктах страны. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!