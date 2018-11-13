Mail.ru Group отказалась от участия в рейтинге интернет-проектов от Яндекса и назвала его абсурдным

Холдинг Mail.ru Group отказался от присутствия в рейтинге интернет-проектов от «Яндекса» со всеми своими проектами и попросил «Яндекс» не использовать его бренды в «Яндекс.Радаре». В Mail.ru Group считают, что «Яндекс» будет намеренно занижать аудиторию зарубежных сайтов, а также отечественных конкурентов, которые откажутся установить счётчик.

«Сегодня компания «Яндекс» заявила о запуске публичного рейтинга посещаемости интернет-проектов. Мы приветствуем инициативы, направленные на повышение прозрачности рынка, и всегда рады появлению новых независимых источников статистики. Но, как стало понятно из описания принципов работы «рейтинга», участие в нем фактически не является для интернет-проекта добровольным — «Яндекс» планирует измерять аудиторию, используя «обезличенные данные своих продуктов». Чтобы измерения из примерных превратились в точные, интернет-проекту предлагается установить счетчики «Яндекс.Метрика» и AppMetrica, а также сделать их данные публичными.

Ситуация, когда один из крупнейших игроков российского рекламного рынка измеряет этот рынок, выглядит абсурдно. Заинтересованность компании в этой ситуации слишком велика — примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов.

Mail.Ru Group обладает уникальными знаниями об аудитории своих проектов, и эти знания представляют большую рыночную ценность. «Яндекс» является коммерческой компанией и нашим конкурентом, мы не готовы ставить его счетчики на все наши проекты, передавая ему огромное количество ценной информации.

Данные, полученные от собственных проектов «Яндекса», таких как «Браузер» и «Элементы», не отражают объективной ситуации, так как расчет производится на основании измерений аудитории, наиболее лояльной «Яндексу». В нынешнем виде проект будет занижать аудиторию практически всех крупных зарубежных игроков (Google, Facebook, AliExpress), а также тех российских, которые не поставят счетчик «Метрики»: Mail.Ru, «Одноклассников», «ВКонтакте» и, мы уверены, многих других крупнейших площадок, с которыми компания «Яндекс» конкурирует в различных сферах (например, интернет-магазины, недвижимость, авто, медиа и так далее).

Компания Mail.Ru Group, будучи лидером в ряде разделов рейтинга «Яндекс.Радар», официально отказываемся принимать участие в этом рейтинге всеми своими проектами («Почтой», «ВКонтакте», «Одноклассниками», порталом Mail.Ru и медиапроектами, «Играми» и т. д.) и требуем от компании «Яндекс» убрать бренды, принадлежащие нашей компании, из списка на сайте", — говорится в официальном заявлении Mail.Ru Group.

На момент публикации проекты Mail.Ru Group не были исключены из рейтинга, несмотря на просьбу компании.