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Mail.ru Group открыла предзаказ на умную колонку «Капсула»

Корпорация Mail.ru Group открыла предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала. Цена устройства — 6990 руб., приобрести ее можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах.

Гаджет снабжен голосовым помощником «Маруся», он позволяет звонить через соцсеть «ВКонтакте», подключаться к системам умного дома, решать различные бытовые вопросы. Как бонус покупатели получат полгода подписки на музыку во «ВКонтакте» и встроенную систему музыкальных рекомендаций.

О том, что Mail.ru Group приступила к разработке собственной колонки с голосовым ассистентом, стало известно в конце 2018 г. «Марусю» запустили в тестовом режиме летом 2019 г.

Первую в России умную колонку представил «Яндекс». «Яндекс.Станцию» показали в мае 2018 г. на конференции компании. Позже стало известно о планах Сбербанка по выпуску аналогичного устройства.

Автор: Анна
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