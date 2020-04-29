Mail.ru Group открывает экспресс-доставку «Капсулы» с Марусей

Mail.ru Group открывает экспресс-доставку умных колонок с голосовым ассистентом «Марусей». Устройство можно будет заказать через приложение для экспресс-доставки продуктов «Самокат» и в специальном разделе в приложении Delivery Club.

Курьеры «Самоката» доставят «Капсулу» до двери за 15-30 минут. Быстрая доставка бесплатна и доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга, чьи адреса входят в зону покрытия сервиса. Для заказа достаточно установить мобильное приложение «Самоката» и выбрать в нем нужный адрес. Также оформить заказ можно через приложение Delivery Club — устройства появятся в специальном разделе с экспресс-доставкой продуктов. В дальнейшем к ускоренной доставке будет подключен интернет-магазин «Капсулы».

«Мы начали продажи умной колонки в онлайн-формате, и наша основная задача сделать её покупку максимально комфортной для пользователя, в том числе предоставить ему оптимальные сроки доставки. Благодаря включению «Самоката» в экосистему Mail.ru Group мы смогли реализовать практически мгновенную доставку устройства, — прокомментировала Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.

Цена колонки при покупке через Самокат останется прежней — 7990 рублей.

Mail.ru Group открыла продажи своей умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» 22 апреля 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через ВКонтакте и также чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности.

Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом ВКонтакте — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей. Кроме того, все покупатели колонки получат в подарок шесть месяцев подписки на музыку ВКонтакте.

В колонке с голосовым ассистентом «Маруся» особое внимание уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для «Капсулы», мощность колонки составляет 30 ватт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 ватт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. Также Капсула интегрирована с системами умного дома: с её помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой.

«Самокат» — это сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15–30 минут. Доставка осуществляется из дарксторов — магазинов-складов, которые предназначены исключительно для обслуживания заказов, сделанных через мобильное приложение.

На витрине «Самоката» представлено более 2500 различных товаров. Среди них — продукция не только известных брендов, но и собственной одноименной торговой марки. В некоторых категориях объем ее продаж достигает 50%. Сейчас сервис управляет 140 складами в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет более 600 000 заказов в месяц. Доставка полностью бесплатная.

В апреле 2020 года совместное предприятие Mail.ru Group в сфере транспорта и еды объявило о подписании обязывающей документации по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат». Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 г. после одобрения ФАС России. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%.