Mail.ru Group подсветила штаб-квартиру в честь начала торгов на Московской бирже

Напоминание о выходе Mail.ru Group на Московскую биржу появилось 1 июля: на фасаде 27-этажной штаб-квартиры компании светилась надпись «MAIL НА MOEX». Для этого потребовалось 167 ламп, которые разместили на 14 из 27 этажах.

«Сегодня Mail.ru Group вышла на Московскую биржу. Мы провели церемонию старта торгов бесконтактно, в онлайн-режиме, используя один из наших недавно запущенных продуктов — Видеозвонки Mail.ru. Подсветка на башне нашего офиса 1 и 2 июля — символическое напоминание о том, что с этого момента у российских пользователей есть доступ не только к нашим сервисам, но и к нашему акционерному капиталу», — комментирует представитель пресс-службы Mail.ru Group.

Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начали торговаться на Московской бирже под тикером MAIL. До этого момента бумаги компании можно было купить только на Лондонской фондовой бирже.