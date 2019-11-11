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Mail.ru Group подсветила свою башню для рекламы AliExpress

Световое напоминание о старте глобальной распродажи 11.11 появилось на 27-этажной штаб-квартире Mail.ru Group в виде надписи «ALI SALE». Для этого потребовалось ровно 405 ламп.

В период проведения «Всемирного дня шопинга», который состоится 11 и 12 ноября, покупатели AliExpress Россия смогут приобрести товары со скидками до 70%.

В распродаже примут участие несколько тысяч российских продавцов AliExpress в России, а также продавцы из Китая, Италии, Испании, Турции и других стран. За 3 дня до начала «Всемирного дня шопинга» товары в корзину уже отложили более 8 млн покупателей AliExpress в России.

Также, 11 самых активных покупателей распродажи 11.11 на AliExpress и Tmall, кто соберёт самый большой чек, смогут поехать в Китай. Поездка состоится в 2020 году, и скорее всего это произойдет на Неделе моды в Китае.

Участникам покажут китайскую ультрасовременную моду, познакомят с азиатскими дизайнерами и локальными брендами. Еще продемонстрируют высокотехнологичный процесс производства товаров и даже познакомят со штаб-квартирой Alibaba Group.

Автор: Анна
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