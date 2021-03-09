Mail.ru Group представил единую B2B платформу «Мультимаркет»

Mail.ru Group запустила сервис электронной коммерции «Мультимаркет» на базе социальной сети «ВКонтакте». B2B-платформа позволит владельцам онлайн-магазинов управлять товарами и заказами из «ВКонтакте», «Одноклассников», AliExpress и «Юлы».

«Мультимаркет» станет частью экосистемы VK. Работать с одним магазином сможет несколько администраторов, для этого каждый из них должен будет завести единый аккаунт VK Connect.

Пользователи единой платформы смогут в одном окне просматривать список и менять статус заказов со всех подключенных площадок. Также сервис подстраивает описания товаров под требования разных площадок и пересчитывает остаток после продажи на любой из них. С помощью массового редактирования товаров администратор сможет изменить цену для нескольких позиций или убрать их с витрины.

Для каждой площадки «Мультимаркет» выводит отдельную статистику размещений. В будущем разработчики планируют добавить на платформу управление продвижением на всех площадках. Пока в «Мультимаркете» можно запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании только для «ВКонтакте».

Сейчас на платформе также налажена обратная связь с аудиторией «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Юлы». Скоро эту функцию обещают подключить и для магазинов на AliExpress. В будущем также планируется добавить на «Мультимаркет» такие опции, как управление доставкой и оплатой товаров.

Общая аудитория «ВКонтакте», «Одноклассников», AliExpress и «Юлы» составляет 170 млн в месяц без учета пересечений, отмечается в сообщении. Ожидается, что в будущем список партнеров платформы пополнится и другими площадками.