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Привлечение клиентов RSS

Mail.Ru Group представила новый тип таргетинга рекламы — по психотипам

Mail.Ru Group предcтавила рекламодателям новый тип таргетирования — по психотипам. Использование этого инструмента позволит формировать более персонифицированные предложения и повысить эффективность рекламной коммуникации.

В отличие от традиционного таргетинга по социально-демографическим характеристикам, таргетинг по психотипам дает рекламодателям возможность ориентироваться на персональные эмоционально-психологические особенности личности. Зная эти характеристики целевой аудитории, рекламодатели смогут разрабатывать для групп потенциальных клиентов маркетинговые кампании, которые соответствуют их ценностям.

Например, люди с высоким уровнем сознательности и низким уровнем открытости опыту планируют все заранее, а также достаточно прагматичны. Рекламная коммуникация для такой аудитории должна содержать конкретный посыл, отражающий явную выгоду и гарантии стабильности. Пользователи же с низким уровнем сознательности (высокой импульсивностью) и высоким уровнем открытости опыту быстро увлекаются новыми темами: кампанию, ориентированную на этот сегмент, лучше всего строить вокруг интересных и необычных свойств продукта.

Для формирования обучающей выборки департамент Big Data Mail.Ru Group и проект Research.Mail.Ru опросили несколько сотен тысяч пользователей социальных сетей. На основании результатов опроса были определены психотипы пользователей из обучающей выборки: респондентов разделили на сегменты по уровню выраженности пяти черт по модели BIG5 / OCEAN (открытость опыту, сознательность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм). Методами машинного обучения были построены модели для определения психотипов пользователей на основании корреляции их интересов и поведения в интернете с данными пользователей из обучающей выборки.

«В конце прошлого года Mail.Ru Group провела масштабное исследование влияния психологического типа потребителя на его финансовое поведение и выявила явные зависимости между ними. Успех этого исследования показал, что таргетирование по психотипам может стать инструментом тонкой настройки рекламной коммуникации. Мы добавили его в арсенал возможностей наших рекламных сервисов, предоставив клиентам новый способ повышения релевантности продуктовых предложений и эффективности маркетинговых кампаний», комментирует Элина Исагулова, вице-президент, коммерческий директор Mail.Ru Group:

Высокий потенциал данного решения был подтвержден компанией Unilever: она первой при поддержке агентства Initiative протестировала таргетирование по психотипам в рекламных кампаниях бренда Dove.

Таргетинг по психотипам доступен в DMP-маркетплейсе myTarget и в системе гарантированных закупок рекламы. Рекламодателям доступ к этим сегментам предоставляется в обезличенном виде.

Автор: Анна
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