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Mail.Ru Group представила платформу для промышленного интернета вещей

Mail.Ru Group становится участником огромного рынка промышленного интернета. Специально для этого холдинг разработал распределенную программную платформу Tarantool IIoT, которая позволит собирать данные с миллионов датчиков, расположенных на производственных площадках, транспорте, сельскохозяйственных полях — и пересылать в дата-центры для онлайн-аналитики.

Разработка Mail.Ru Group может применяться в различных отраслях. Например, заводы, собирая данные с помощью Tarantool IIoT и анализируя их, смогут судить о техническом состоянии машин и агрегатов, предсказывать поломки и уменьшать время простоя, избегая таким образом многомиллионных финансовых потерь. Сельскохозяйственные организации смогут применять Tarantool IIoT для выявления порчи растений и своевременного реагирования. Продукт может также поставляться в крупные розничные сети, где на основе информации от датчиков движения и eye-tracking можно следить за траекторией движения и направлением взгляда покупателей. Это позволит оптимизировать расположение товаров на полках и пространство между стеллажами.

Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group:

«Tarantool IIoT расширяет границы IT-ландшафта предприятия за пределы дата-центров, на индустриальные площадки. Наша СУБД позволяет легко собирать информацию и доставлять ее в аналитические системы, даже если источники этой информации расположены локально на предприятиях и не поддерживают общепринятые интернет-протоколы. Приобретая проприетарное решение, компания фактически попадает на крючок к вендору: его невозможно сменить, платить приходится за каждый апдейт, при этом вносить какие-либо изменения в продукт сложно и дорого. Мы уверены, что наша программная платформа сможет составить достойную конкуренцию подобным «закрытым» решениям за счет гибкости и экономии, которые она обеспечивает. Поскольку Tarantool IIoT — полностью программируемая и расширяемая платформа, построенная на opensource-решении, его легко кастомизировать в соответствии с потребностями бизнеса — а это, в свою очередь, позволяет снизить стоимость средств производства».

Передача данных в Tarantool IIoT (Industrial Internet of Things) осуществляется с помощью механизма репликации, предоставляемого СУБД Tarantool. Этот способ гарантирует надежную доставку данных даже в сложных случаях — например, когда для работы используется ненадежный интернет-канал, а для приема и пересылки информации в качестве IIoT-хаба применяются самые дешевые локальные миникомпьютеры.

В отличие от большинства промышленных СУБД, которые требовательны к объему дискового пространства, производительности дисков и памяти, количеству ядер на процессорах и работают медленно, Tarantool IIoT может устанавливаться даже на недорогие миникомпьютеры стоимостью 30–50 долларов. При этом СУБД Mail.Ru Group обеспечивает на этих недорогих устройствах высокую скорость работы — до 10-50 тысяч транзакций в секунду.

Автор: Анна
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