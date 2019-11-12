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Mail.ru Group представит свою «умную» колонку

Вслед за «Яндексом» Mail.ru готовится представить свою умную колонку под управлением голосового помощника «Маруся». От «Яндекс.Станции» ее отличает возможность заказа еды или такси с помощью голоса, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании.

Колонка может появиться в продаже уже к Новому году. Компания ведет переговоры о продажах колонки со «Связным» и с «М.Видео-Эльдорадо», но окончательного решения пока не принято.

По словам источников, близких к Mail.ru, основным отличием нового устройства от ближайшего конкурента «Яндекса» станет возможность заказывать с помощью голосовых команд еду через Delivery Club, а также вызывать такси от «Ситимобил» (оба сервиса — совместные предприятия Сбербанка и Mail.ru Group). Smart-колонки будут различаться и по дизайну. Ориентировочно цена «умного» гаджета Mail.ru составит около 7 тыс. рублей, «Яндекс.Станция» стоит около 10 тыс.

Директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.ru Group Андрей Калинин не стал комментировать детали проекта. Он лишь отметил, что компания видит большой потенциал в голосовых технологиях и «умных» устройствах. Менеджер сослался на международное исследование Deloitte, согласно которому голосовые технологии стали одним из самых быстрорастущих сегментов IT-рынка в этом году.

Автор: Анна
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