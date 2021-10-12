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Дизайн и юзабилити RSS

Mail.ru Group провела ребрендинг и стала VK

Mail.ru Group объявила о смене своего названия на VK, который становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании — некоторые продукты будут переименованы, остальной сервис будет связан через логотип и коммуникации. Нейминг был выбран вследствие его «узнаваемости», «перспективности» и «универсальности».

«VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий. Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор VK.

  • VK становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей нашей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети.
  • Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации.
  • Все проекты будут связаны едиными сервисами, которые делают жизнь удобнее — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.

Почему именно VK

Узнаваемый: бренд известен 100% активных пользователей рунета.

Перспективный: социальная сеть ВКонтакте занимает первое место(исследование Ipsos)по популярности среди соцсетей у поколения Z — молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет.

Универсальный: ВКонтакте — лидер среди соцсетей в России как по аудитории, так и по времени, которое проводят в ней пользователи: более 1,1 миллиарда минут каждый день. Люди уже привыкли пользоваться соцсетью для решения самых разных задач: общаться в мессенджере, слушать музыку, смотреть видео, играть в игры, узнавать новости, заказывать еду или такси, учиться, делать покупки и т.д.;

«Мы провели множество исследований и экспериментов и увидели, что бренд VK положительно влияет на желание людей пользоваться практически любым новым продуктом: например, после переименования Worki в VK Работу знание сервиса увеличилось на 37%, а намерение воспользоваться им — на 50%», — уточнила Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам.

Новая айдентика VK

Логотип VK обновился и стал основой дизайн-системы — теперь это не только символ соцсети, но и фирменный знак всей компании. Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным.

«Монограмма — наш самый узнаваемый символ. Именно она помогает связать множество продуктов и подчеркнуть их принадлежность VK. Мы отказались от „клюва“ на центральном штрихе, чтобы добиться большей типографичности: теперь V и K, стоящие в основе символа, считываются более явно. К тому же так знак выглядит чище даже в небольших размерах», — отмечает Виолетта Силенина, бренд-директор VK.

«Изменение визуальной культуры влечёт за собой и изменение внутренней культуры. Единый бренд подразумевает более тесное сотрудничество — не разрозненными продуктами, а общей командой. Можно сказать, что визуальная составляющая ребрендинга — это символ эволюции нашей компании», — говорит Митя Осадчук, креативный директор VK.

Автор: Анна
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