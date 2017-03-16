Mail.Ru Group разработала сервис клиентской аналитики для ритейла

Mail.Ru Group разработал сервис, призванный помочь компаниям повысить конверсию кросс-продаж и увеличить лояльность клиентов. Продукт уже опробовали несколько компаний из сегментов ретейл и ecommerce, среди которых – сеть «Эльдорадо» и интернет-магазин Ozon.ru. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

С помощью нового инструмента ретейлеры смогут лучше понимать свою аудиторию: проводить глубокую сегментацию, предсказывать потенциальный интерес к той или иной категории товаров, выбирать правильные каналы коммуникаций, прогнозировать вероятности оттока и многое другое. Все это благодаря использованию предиктивных математических моделей, которые являются ядром сервиса.

Эти модели также могут использоваться для построения аудиторных сегментов интернет-пользователей и их последующего использования в рекламных кампаниях на различных интернет-площадках.

«У ритейлеров сегодня накоплены достаточно большие объемы информации о клиентах: они знают, что клиенты покупают и как часто, им известен средний чек, география и прочее. Теперь, благодаря предиктивным моделям, созданным нашими экспертами, торговые сети могут более качественно сегментировать своих покупателей, выделять тех, с кем нужно контактировать здесь и сейчас. Сервис позволяет значительно увеличить отклик на проводимые с клиентом коммуникации. При этом рост оборота и прибыли от кампаний, сформированных с использованием сервиса, составляет 20% и более», — комментирует Роман Стятюгин, директор по развитию бизнеса направления «Большие данные» компании Mail.Ru Group.

Новый сервис полезен не только самим ритейлерам, но и их клиентам, так как позволяет предлагать клиентам релевантные продукты через удобный канал коммуникации. При этом компания может сократить общее количество отправляемых сообщений, которые иногда нервируют людей и не приводят к продажам. Кроме эффекта от использования в контексте контакта с клиентом в режиме real-time сервис позволяет компаниям улучшить понимание своей клиентской базы и в дальнейшем корректировать глобальную стратегию по запуску новых продуктов и маркетинговых кампаний.

«Использование предиктивного сервиса Mail.Ru Group демонстрирует прекрасные результаты: конверсия проводимых кампаний выросла на 28%, оборот на 21%. По сравнению с другими инструментами персонализации контента сервис Mail.Ru Group обеспечивает нам наилучшие показатели по основным KPI. Кроме того, применение высоко персонализированных рассылок позволяет улучшить восприятие коммуникаций с клиентом», — отмечает руководитель отдела управления взаимоотношениями с клиентами и лояльностью компании «Эльдорадо» Роман Троицкий.

Для создания предиктивных математических моделей, являющихся ядром сервиса, применяются технологии машинного обучения и новые методы обработки информации, созданные специалистами Mail.Ru Group в сфере data science. Компания выделила в отдельное направление работу с big data своих клиентов в начале 2016 года. В рамках направления предоставляются услуги по созданию предиктивных математических моделей, проведению маркетинговых исследований, консалтингу в области развития инфраструктуры и методологии работы с большими данными. Прежде всего, это проекты, которые направлены на серьезное повышение эффективности процессов маркетинга и продаж, оптимизации производства, логистики, управления рисками, планирования, управления персоналом и другие рабочие процессы различных бизнесов.