Mail.ru Group увеличила выручку на 36,8%

Mail.Ru Group, одна из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети, опубликовала неаудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за второй квартал 2017 года.

Основные показатели

Второй квартал 2017 г.

Во втором квартале 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 127 млн руб.

Во втором квартале 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 595 млн руб.

Во втором квартале 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 038 млн руб.

Первое полугодие 2017 г.

В первом полугодии 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 328 млн руб.

В первом полугодии 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9 846 млн руб.

В первом полугодии 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 812 млн руб.

Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2017 г. составил 8 597 млн руб.

Недавние события

Общее количество заказов, обработанных объединенным бизнесом Delivery Club, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом: в мае 2017 г. оно составило 957 тысяч заказов.

Мобильное приложение ВКонтакте названо самым популярным в России по количеству времени, которое пользователи проводят в нем (Mediascope, Россия, города с населением от 700 тыс., апрель 2017 г.).

Выпущено крупное обновление приложения Delivery Club: редизайн, красочные снимки блюд, улучшения интерфейса, оценка ресторанов по пятизвездочной системе.

Юла интегрирована в раздел объявлений в Одноклассниках: товары, размещенные через Одноклассники, доступны на Юле, и наоборот.

В Юле появились подборки популярных товаров и доставка в крупных городах; кроме того, в веб-версии реализован полный набор возможностей для продавцов.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, председатель Совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали:

«Мы рады сообщить, что во втором квартале 2017 года продолжился стабильный рост наших результатов во всех направлениях. С учетом всех наших приобретений на сопоставимой основе, выручка во втором квартале выросла на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13 127 млн руб. Во втором полугодии мы, как и ранее, будем фокусироваться на рекламе в мобильной ленте новостей. Как мы уже говорили, мы ожидаем, что загруженность рекламного инвентаря и цена размещения продолжат расти. Мы по-прежнему считаем, что у ВКонтакте есть значительный потенциал, формируемый ростом аудитории и расширением функциональности. Блокировка наших продуктов на Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими».

Выручка от рекламы выросла на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5 395 млн руб. Во втором квартале ВКонтакте продолжила демонстрировать отличные результаты, в частности, дальнейший рост вовлеченности пользователей. Выручка увеличилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 074 млн руб. В июне общая аудитория ВКонтакте составила 91 млн чел., а мобильная — 77 млн.