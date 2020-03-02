Mail.ru Group выходит на на Московскую биржу
Совет директоров Mail.ru Group 26 февраля 2020 года одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже. Эта площадка станет второй после Лондонской биржи, где торгуются бумаги компании. В Mail.ru Group заверили, что дополнительной эмиссии акций не будет.
«Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке. Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу», — заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
О том, что Mail.ru Group допускает возможность вторичного листинга на Московской бирже, стало известно 26 февраля. Тогда конкретного срока не называлось.
Он отметил, что листинг в Москве может повысить потенциальную ликвидность бумаг Mail.ru Group, которыми владеют институциональные инвесторы. Добродеев выразил надежду, что в результате целевого листинга на Московской бирже база инвесторов компании расширится и она будет включена в новые фондовые индексы.
Mail.ru была основана в 2000 году Юрием Мильнером вместе с Григорием Фингером и Михаилом Винчелем. В ноябре 2010 года акции группы были размещены на Лондонской фондовой бирже — основатели заработали около $400 млн, в том числе Мильнер — около $100 млн.
Сейчас на бирже торгуются депозитарные расписки на акции группы, которые эквивалентны 49,8% капитала компании и 21,7% голосов. Крупнейшими акционерами группы по голосам являются МФТ (СП «Мегафона», USM Holdings миллиардера Алишера Усманова и Сбербанка), которая контролирует 58,3% голосов, и южноафриканский Naspers — 12,3% голосов. Капитализация Mail.ru Group на открытии Лондонской биржи 2 марта равнялась $4,24 млрд.